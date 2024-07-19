36-летняя модель снялась топлес

Английская модель, телеведущая и бывшая королева красоты Кристин Макгиннесс снялась топлес во время отдыха на Ибице. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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36-летняя манекенщица поделилась несколькими кадрами из отеля. При этом на одном из них она позировала топлес на краю бассейна. Знаменитость надела голубые стринги от купальника с завязками на бедрах и солнцезащитные очки и прикрыла обнаженную грудь рукой.

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В то же время она уложила волосы в гладкий низкий пучок и дополнила образ украшениями в минималистическом стиле. Так, она примерила браслет, цепочку с кулоном, серьги-подвески и кольцо.

Ранее в июле 29-летняя французская топ-модель Синди Бруна снялась топлес для журнала Elle.