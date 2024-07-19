Могут ли мужчины и женщины пользоваться одной косметикой

Сегодня практически каждый бьюти-бренд представляет линейку уходовой косметики для мужчин. При этом до сих пор существуют люди, которые уверены, что мужчине большой набор средств ни к чему. Косметолог Кристина Ружникова рассказала, в чем отличие мужской косметики от женской и обязательна ли она каждому мужчине.

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Всем ли мужчинам нужен многоступенчатый уход

Несмотря на физиологические различия мужчин и женщин, уходовые средства нужны и сильной половине человечества.

Кристина:

«Без качественного ухода за кожей уже к 40 годам мужчина обзаведется не только возрастными несовершенствами, но и в целом будет выглядеть хуже, чем мог бы».



К слову, мужских уходовых средств не меньше, чем женских, а потому каждый сможет найти необходимое средство для решения своей конкретной проблемы.

В чем отличие мужской и женской косметики

Как говорит наш эксперт, средства в мужской и женской линейки созданы с учетом особенностей кожи каждого пола. Мужская кожа в несколько раз грубее женской, кроме того, если мы говорим о лице, не забываем, что практически ежедневно она подвергается стрессу из-за бритья.

Кристина:

«В юности мужчины чаще сталкиваются с акне и другими видами воспалений, так как их кожа плотнее и активность сальных желез выше, чем у женщин».



Мужская косметика чаще предлагает выбор очищающих средств с кислотами и активными отшелушивающими компонентами, чтобы избежать все тех же воспалений и вросших волосков.

Со временем мужчины быстрее приобретают сосудистую сетку, из-за чего лицо может казаться краснее и здесь уже важен не только качественный уход за кожей, но и поддержка сосудов изнутри.

Больше коллагена

Есть момент, в котором мужчинам больше повезло — их кожа содержит в несколько раз больше коллагена, а значит, и морщины появляются намного позже.

Кристина:

«Плотность кожи и большое количество коллагена позволяет мужчинам дольше поддерживать упругость, всевозможные укрепляющие тонус процедуры лет до 40 им просто не нужны».



Можно ли женщинам пользоваться мужской косметикой

Особых различий в составе мы не наблюдаем, большая часть средств по уходу делится не по гендерному признаку, а по типу кожи, так что вы можете смело выбирать средства, которыми пользуется ваш партнер. Единственное, лифтинговые или осветляющие средства чаще всего производят именно для женщин, а потому вы едва ли найдете их в мужских линейках.