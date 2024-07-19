Летние свидания: три идеальных платья для романтических встреч

Летние вечера как будто созданы для свиданий и романтических встреч. Стилист Анна Большова подсказала нам варианты летних платьев, которые сведут с ума вашего мужчину.

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Платье cut out

Всевозможные вырезы — тренды последних лет, и этот жаркий сезон не исключение. Прелесть платьев с вырезами на плечах, в области декольте или же креативные на спине в том, что они уместны практически в любой ситуации.

Анна:

«Помните, что cut out платье должно быть облегающим для создания того самого дерзкого эффекта. Для более романтичного образа выбирайте платье в светлых тонах — белое или розовое».



Платье baby doll

Наверное, самый оптимальный вариант для романтической встречи, если вам не хочется долго выбирать. Суть платья baby doll в максимальном подчеркивании женственности, но, как говорит наш эксперт, в этом случае упор больше не на элегантность, а на девчачью натуру. Рюши, объемный подол, милые мини — все это входит в baby-тренд. К слову, мужчины обожают подобные женские образы.

Цветочный принт

Хороший вариант платья, если вы планируете перед свиданием заехать в офис или же прогуляться по городу с подругами. Платье в цветочек будет уместно в любой ситуации в городе. Правда, стилист советует все же избегать темных цветов, если планируете свидание — цветочный принт идеально миксуется с натуральными оттенками, например, со светло-салатовым, голубым или белым.