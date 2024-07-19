Юлия Гаврилина показала первое фото после пластической операции

В начале июля 22-летняя знаменитость легла под нож хирурга. Юлия Гаврилина захотела исправить форму носа — ни этого, ни подробностей процедуры звезда скрывать уже по сложившейся у блогеров традиции не стала и почти сразу же после операции вышла на связь.

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Не затянула Юлия и с результатом вмешательства.

«Забыла сказать, что мне уже сняли лангету», — подписала она сторис в инстаграме* и следом показала фото «новой» себя.



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Реакция поклонников была явно не такой, какой ее ожидала увидеть Гаврилина. Многие отметили, что у Юли пропала изюминка, а другие добавили, что теперь она похожа на каждую вторую девушку, сделавшую ринопластику.

«Что-то не так», «С тем носом было в сто раз лучше, сейчас как аниме», «Было получше, если честно», «Раньше красивая была, сейчас не очень», — написали комментаторы.



Справедливости ради заметим, что лайков у публикации довольно много, а потому выводов о том, как оценила трансформацию Юлии общественность, делать не будем. В конце концов, хочется услышать отзыв самой звезды!