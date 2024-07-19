Выбор правильного солнцезащитного крема – важный шаг в заботе о здоровье кожи. Одним из ключевых факторов при выборе является понимание разницы между физическими и химическими солнцезащитными средствами.

Физические солнцезащитные кремы содержат минеральные компоненты, такие как оксид цинка или диоксид титана. Они создают на коже защитный барьер, отражающий УФ-лучи, и начинают действовать сразу после нанесения. Эти средства особенно подходят для чувствительной кожи и детей, однако могут оставлять белый след на коже.

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Химические солнцезащитные кремы, в свою очередь, содержат органические соединения, поглощающие УФ-лучи. Они проникают в верхние слои кожи и требуют нанесения за 15-30 минут до выхода на солнце. Обычно такие кремы более легкие по текстуре и незаметны на коже, но могут вызывать раздражение у людей с чувствительной кожей.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Светлана Губарева.