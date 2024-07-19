В сети обсуждают откровенный наряд дочери Глаголевой на свадьбе сестры

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой появилась на свадьбе сестры Анны Нахапетовой в откровенном платье. Модель Настасия Овечкина продемонстрировала свой наряд со всех сторон, опубликовав кадры в соцсетях, которые активно прокомментировали ее подписчики.

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«Затмила невесту таким нарядом», «Эталон женственности», «Фантастически красивая», «Богиня», «Вау, невероятная», «Вы идеальная», «Какой роскошный образ», «Такая красавица», «Черная пантера», «Невозможно оторвать взгляд», «Безупречна», «Дива», «Вау, повезло вашему мужу», — высказалась аудитория в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).



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Дочь Глаголевой замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. Они официально зарегистрировали отношения 8 августа 2016 года, тогда пара просто расписалась, а свадьба с большим количеством гостей состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. Президент России Владимир Путин передавал супругам письменное поздравление, которое они публиковали в соцсетях. 18 августа 2018 года у пары родился первенец Сергей, которого назвали в честь брата спортсмена, а 27 мая 2020 года в семье появился сын Илья.