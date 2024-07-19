Модные женские костюмы на лето: тренды сезона весна-лето 2024

Когда жара чуть утихнет, короткие шорты, платья и юбки можно будет сменить на более закрытые и стильные наряды, например, костюмы. В этом сезоне модницы могут выбирать из множества вариантов актуальных моделей: от удобных спортивных комплектов до элегантных костюмов из благородных тканей. «Лента.ру» изучила модные тренды и рассказывает, какие костюмы стоит включить в свой гардероб летом 2024 года.

Брючные костюмы — 2024

Классические

Классический крой — это не про строгие костюмы, а про элегантные силуэты. В начале этого года в fashion-мире стал популярным стиль office core (или office sirene) — иными словами, деловой дресс-код. Его главные составляющие: сдержанные юбки миди, шелковые блузки, брюки прямого кроя и брючные костюмы.

Если правильно стилизовать классический костюм, может получиться интересный и соблазнительный образ — например, надеть пиджак оверсайз с укороченными брюками или, наоборот, выбрать модель с приталенным силуэтом.

Костюмы-тройки

Может показаться, что костюм-тройка тоже относится к классическим, однако современные модницы выбирают более расслабленные модели. Например, костюм с широкими брюками, коротким топом и пиджаком оверсайз яркого цвета уже точно не вписывается в эстетику office core, но по-прежнему придает своей обладательнице элегантности, не обходя стороной последние модные тенденции.

Джинсовые

Деним — трендовый материал 2024 года, поэтому в этом сезоне однозначно стоит приобрести какие-то джинсовые элементы гардероба.

Особое внимание советуем обратить на джинсовые костюмы, благо модели настолько разнообразны, что каждая девушка сможет подобрать что-то на свой вкус. Оптимальным вариантом будет костюм джинсы+рубашка или джинсы+бомбер спокойного голубого цвета. Однако при желании можно присмотреть себе костюм из цветного или принтованного денима, а вместо брюк выбрать джинсовые шорты или даже юбку.

Спортивные

Спортивный женский костюм в 2024 году — уже такая же незаменимая вещь, как маленькое черное платье. Даже любительницы приталенного силуэта и строгих линий иногда хотят отдохнуть и выбрать наряд, не сковывающий движения.

В последнее время, правда, дизайнеры отходят от намеренно небрежного стиля и стараются сочетать спорт и роскошь, например, делать костюмы классического кроя из плотных материалов, но разбавлять их спортивными элементами и деталями.

Трикотажные

Трикотажные костюмы редко подчеркивают достоинства фигуры, но при правильной стилизации с ними можно создать утонченный и женственный образ. На лето выбирайте свободные модели из тонкого трикотажа, сочетайте их с обувью на каблуке и различными аксессуарами.

Костюмы с юбкой — 2024

С юбкой макси

Длина макси популярна в этом сезоне, поэтому можно попробовать обыграть ее в костюме. Если деловой стиль — не то, чего просит душа, обратите внимание на расклешенную, плиссированную юбку или модель асимметричного кроя. А вот с верхом лучше не экспериментировать — оптимально будет смотреться пиджак прямого кроя, укороченный или стандартной длины.

С юбкой мини

Идеальное сочетание короткого твидового пиджака и юбки Коко Шанель, а современные модельеры подхватили и модифицировали ее идею. Облачаться в твид в +30, конечно, не стоит, лучше подождать более прохладной погоды. Чтобы сделать образ более игривым, вместо прямой юбки можно подобрать расклешенную модель.

С юбкой миди

Фасон миди покорил модные показы еще в прошлом году и с тех пор не сдает своих позиций. Дизайнеры рекомендуют выбирать узкие пиджаки и жакеты с подчеркнутой талией либо, наоборот, оверсайз, а вот юбка может быть любой: прямой, расклешенной, обтягивающей или с разрезами.

С пиджаком или жакетом оверсайз

Пиджак всегда был и остается модным элементом женской одежды, к тому же сейчас дизайнеры предлагают большой выбор моделей. Для расслабленного и стильного образа выбирайте свободный пиджак длиной ниже бедра — такой хорошо сочетается с юбкой макси и миди. Летом пиджак можно заменить на жакет оверсайз без рукавов, а если он покажется слишком объемным — затянуть его поясом на талии.

Как стилизовать костюм

Подберите монохромную цветовую гамму

Как правило, костюмы состоят из частей одинакового цвета, но никто не мешает поэкспериментировать и надеть, например, пиджак белого цвета, а брюки — черного. Главное, не переборщить, поэтому проследите, чтобы остальные элементы наряда тоже были в монохромных тонах.

Экспериментируйте с силуэтом

Противники классики могут проявить фантазию и примерить блейзеры с V-образным вырезом вместе с брюками карго, тяжелыми ботинками и крупными украшениями. Оверсайз-жакет можно утянуть массивным поясом, а любители многослойности могут накинуть сверху кардиган или легкий тренч.

Добавьте неожиданный элемент

Если найти монохромные детали костюма не удалось, разбавьте образ с помощью необычной футболки. Это может быть винтажная варенка с названием одной из групп 80-90-х, современная минималистичная футболка с дерзким заявлением или дизайнерская вещь с графическим принтом.

Вдохновитесь стилем 1970-х годов

1970-е, кажется, не покинут подиумы никогда. Благодаря последним коллекциям Gucci под руководством Алессандро Микеле и ярким образам Гарри Стайлса, дизайнеры продолжают выпускать модели, вдохновленные эпохой диско, а секонд-хенды переживают настоящий бум популярности. Модникам это только на руку: теперь найти винтажный двубортный пиджак и брюки клеш не составляет труда. Остается только надеть большие солнцезащитные очки в квадратной оправе — и образ готов.

Избавьтесь от лишней одежды

Те, кто устал от оверсайза и спорт-шика, могут обратиться к моде нулевых и снять с себя все лишнее. Ищите едва заметные бандо и топы без косточек, как у Miu Miu и Leslie Amon, надевайте сверху свободный пиджак и не застегивайте его — пусть все вспомнят, что сейчас, в конце концов, лето.

Найдите костюм в тонкую полоску

Британский Vogue настаивает, что костюм в тонкую полоску — необходимый предмет гардероба, который должен быть у каждой женщины. Особенно выигрышно летом будут смотреться длинные брюки палаццо и свободный пиджак темно-синего цвета вместе с белоснежной футболкой и кожаными сандалиями. К образу можно добавить также плетеную сумку и солнцезащитные очки в крупной белой оправе.

Популярные ткани и цвета — 2024

Ткани

Экологичные материалы

Устойчивость и экологичность — главные тренды последних нескольких лет, которые не обошли и fashion-индустрию. Этим летом обратите внимание на такие ткани, как органический хлопок, тенсел и переработанный полиэстер. Эти материалы не только оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, но и позволяют создавать стильные и актуальные образы.

Лен

Лен — постоянный фаворит весенне-летнего сезона и незаменимый материал для тех, кто хочет создать образ в стиле old money. Его текстура всегда смотрится дорого и элегантно, будь то шорты-бермуды, длинное платье или рубашка-поло. К тому же, льняные вещи натуральных пастельных оттенков отлично сочетаются практически с любой обувью и аксессуарами — еще одно преимущество.

Блестящие ткани

Лето — время для ярких нарядов и экспериментов в одежде, поэтому не бойтесь добавить в свой гардероб нотку гламура и блеска (тем более отголоски моды 2000-х периодически слышны на подиумах). В этом помогут ткани с люрексом и эффектом металлик: особенно актуальными в этом сезоне будут серебряные, золотые и бронзовые оттенки.

Прозрачные ткани

Придать наряду романтичности и воздушности можно с помощью прозрачных тканей: летящих и нежных, как тюль, или более жестких и плотных, как органза. Подобные материалы делают образ более загадочным и немного сказочным — а когда еще мечтать и представлять себя принцессой, как не летом?

Цвета

Персиковый

В первую очередь нельзя не сказать про цвет 2024 года — персиковый, или Peach Fuzz. Несмотря на его красоту, этот оттенок довольно коварный — с ним нужно быть аккуратнее обладательницам бледной кожи, светлых или рыжих волос.

Однако не спешите расстраиваться: для создания модного образа достаточно включить лишь один элемент персикового цвета, например, только брюки или юбку. Верх можно подобрать темно-синего, темно-красного или серого оттенка.

Белый

Белый цвет — главный тренд не только летнего сезона, но и всего 2024 года. Дизайнеры предлагают добавить в гардероб классические базовые рубашки, блейзеры и комбинезоны белого цвета, а также платья макси, мини-юбки и футболки (привет эстетике tenniscore).

Фисташковый

Еще один универсальный оттенок зеленого, который прекрасно подходит для лета. Во-первых, в одежде такого цвета не жарко. Во-вторых, он прекрасно гармонирует с листвой. В-третьих, сочетается с разными цветами: например, нейтральные пастельные оттенки можно выбрать для элегантного дневного образа, а для создания вечернего стильного аутфита — разбавить фисташковый темно-синим.

Нежно-голубой

Пудрово-голубой подойдет нежным мечтательницам, которые хотят чувствовать себя расслабленно и умиротворенно. Сочетайте этот оттенок с яркими белыми тонами, чтобы создать свежий и воздушный образ, или поэкспериментируйте с вишневым или ярко-оранжевым — немного дерзости еще никому не мешало!

Темно-оливковый

Этот практичный оттенок хорош тем, что подходит практически для любого случая. Можно надеть брюки и рубашку цвета хаки на обычную прогулку, подобрать деловой костюм для бизнес-встречи, а длинное платье приберечь для свидания. Кроме того, наряды темно-оливкового цвета идеально подойдут для летней фотосессии, особенно в парке или в горах.

Вишневый

Осенью и зимой 2023 года все модницы оделись в ярко-красные наряды. Спустя год красный не исчез с модных показов, но чуть трансформировался, превратившись в более насыщенный вишневый цвет. Если этим летом никак не хочется остаться незамеченной, позаботьтесь о том, чтобы в гардеробе появилась хотя бы одна вещь в вишневых тонах, например, платье, пиджак или балетки в стиле Mary Jane — еще один тренд сезона весна-лето 2024.

Бледно-желтый

Бледно-желтый (он же масляно-желтый) — один из самых летних оттенков, ассоциирующийся с рассветным солнцем, песчаным пляжем и свежим коктейлем. В нарядах лимонного цвета уже засветились актрисы Кэти Холмс и Обри Плаза, а модель Хейли Бибер еще весной похвасталась новым бледно-желтым маникюром, который так и хочется повторить.