Хирург перечислил самые сложные пластические операции

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал россиянам самые сложные пластические операции. Его комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь медик выделил инъекционную ринопластику и обратил внимание на абдоминопластику, которая, в отличие от липосакции, является более масштабным вмешательством. В ходе нее устраняется птоз, диастаз, глубокие растяжки и морщины. При этом во время работы хирург не должен допустить развития некроза, поскольку это может обернуться натяжением тканей, ухудшением кровообращения и сильным дискомфортом в период восстановления.

Кроме того, Алексанян отметил фейслифтинг и платизмопластику, где в более сложных случаях специалист затрагивает более глубокие мышцы шеи с целью достичь максимального омолаживающего эффекта.

«Действовать по одному шаблону и схеме нельзя, так как велики шансы навредить природной мимике, перетянуть ткани», — предупредил врач.



В заключение собеседник издания упомянул маммопластику. Во время операции по уменьшению размера груди хирург одновременно проводит липосакцию и только после нее корректирует контур молочных желез и восстанавливает упругость кожи.

В июне Тигран Алексанян назвал россиянкам лучшие пластические операции к пляжному сезону. По словам медика, женщинам стоит обратить внимание на липоскульптуру, которая включает в себя липосакцию, абдоминопластику и липофилинг.