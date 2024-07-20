Стилист рассказала о трендовых головных уборах на лето

Следует выбирать соломенные панамы и маленькие шапки-кроше.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила историк моды Марина Герман.

«Шляпы соломенные, фетровые — это классика. Но в этом сезоне у нас есть более интересные варианты головных уборов, которые могут расставить градус стиля. Маленькая шапка-кроше очень актуальна в этом сезоне. Цвет может быть любой — чёрный, белый, молочный, коричневый, а может разноцветный, чтобы увести в стиль хиппи, например.

Соломенные панамы сейчас очень актуальны как альтернатива соломенной шляпе для городской черты. Для курортной зоны это тоже шикарно подойдёт, но в городе это более удобно, чем большая широкополая шляпа».



Герман добавила, что надевать шляпу в ресторан уместно не всегда.

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