Журналисты проанализировали наряд Герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, который она надела на Уимблдон. О значении цвета платья и аксессуаров монаршей особы рассказало издание Page Six.

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Представительница королевской семьи появилась на турнире по теннису в фиолетовом платье в комбинации с брошью в виде клетчатого бантика. Миддлтон выбрала этот наряд неслучайно, отметили в издании.

Герцогиня является покровителем Всеанглийского клуба тенниса и крокета, чьи официальные цвета — фиолетовый и темно-зеленый. Брошь монаршей особы как раз выполнена в этой цветовой гамме, следует из материала.

Герцогиня также посетила шоу Trooping the Colour в наряде, который уже надевала в 2023 году.

Кейт Миддлтон страдает от онкологии, однако визуально представительница королевской семьи не кажется истощенной. О причине такого состояния монаршей особы рассказала врач-онкопсихолог Ирина Мансурова.

В июне интернет-пользователи социальной сети X увидели несостыковки во внешности онкобольной герцогини Кембриджской. Знаменитость вышла в свет и не выглядела больной и теряющей волосы, как сообщали разные СМИ.