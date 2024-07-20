Как правильно ухаживать за кожей летом

Летом нужно делать акцент на увлажнении кожи, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» бьюти-блогер Рия Горбунова. По ее словам, для этого можно использовать косметику с гиалуроновой кислотой, алоэ и зеленым чаем.

Эксперт объяснила, что также важно постоянно использовать солнцезащитный крем, поскольку даже за 10–20 минут пребывания на солнце УФ-лучи могут нанести вред коже. Также рекомендуется отказаться от глиняных масок, так как летом при палящем солнце и сухом ветре они могут привести к высушиванию кожи. Вместо масок на основе глины лучше выбрать тонизирующие маски, которые содержат экстракт огурца, алоэ или масла чайного дерева.

Нельзя пренебрегать обязательным очищением кожи летом, отметила Горбунова. В жару на лице могут скапливаться миллионы частиц грязи и пыли, а также активно вырабатывается кожное сало. Из-за этого возникают высыпания и воспаления. Чтобы ухаживать за кожей, нужно регулярно очищать ее специальными средствами без спирта, заключила блогер.

Ранее Рия Горбунова заявила, что при составлении графика мытья головы стоит отталкиваться от личных ощущений и уровня загрязнения волос. По ее словам, обладатели нормальной кожи могут мыть пряди два раза в неделю, но при использовании стайлинговых средств голова может загрязняться быстрее, чем обычно.