В соцсетях обсуждают сапоги-копытца, как у осла из «Шрэка»

Бренд Alexander McQueen начал продажу сапог за 220 тысяч рублей. Об этом сообщает DSCENE.

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Сапоги-копытца из осенней коллекции Alexander McQueen стали самыми обсуждаемыми в соцсетях. Поклонники уже назвали их обувью осла из «Шрэка». Стоимость изделия на сайте составила €2500 (около 220 тысяч рублей).

Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В апреле стилист заявил, что вместо надоевших шапок-бинни, бейсболок и панам стоит присмотреться к ковбойским шляпам из денима. Одна из них представлена в коллекции бренда Miu Miu. Сочетать аксессуар советуют с белыми топами, пестрыми свитерами и рубашками из синего денима.