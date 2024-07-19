Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фото в откровенном купальнике

Телеведущая, актриса Анфиса Чехова снялась в откровенном монокини и опубликовала кадры в личном блоге. Звезда попросила пользователей соцсетей оценить ее фото и купальник.

«Давно у меня не было снимков в таком роскошном купальнике! Идеально держит большую натуральную грудь. Насколько хорошо он смотрится на теле, судить вам, мои внимательные и объективные подписчики. Жду ваших комментариев», — отметила артистка.



«Отлично выглядите», «Божественная», «Фигура роскошная, любой купальник смотрится элегантно», «Вы прекрасны», «Шикарная», «Богиня», «С каждым годом вы все красивее», «Фантастическая женщина», «Какая роскошь», — высказалась аудитория в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Чехова рассказывала в соцсетях, что практически всю жизнь боролась с лишним весом. Начиная с подросткового возраста она пробовала разные диеты, в том числе прибегала к экстремальным способам. Потом стала активно заниматься спортом, но эффект от тренировок долго не держался, у актрисы постоянно случались срывы, которые возвращали ее к исходным данным. И только последние семь лет Чехова перестала контролировать вес — ей удалось найти свой подход к похудению. Звезда признавалась, что отказалась от мяса, дрожжей и сахара, а также занялась йогой. И теперь ее вес варьируется от 58 до 61 килограмма.

У знаменитости есть сын, она родила Соломона в 2012 году от актера Гурама Баблишвили. Через три года после этого события пара официально зарегистрировала отношения, однако брак долго не продержался — супруги развелись весной 2017 года.

Ранее Анфиса Чехова пообедала с Пьером Ришаром и его женой, которая на 25 лет моложе актера.