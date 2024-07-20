Стрижка кроп на короткие волосы: модные тренды 2024

В 2024 году у стрижки кроп — тенденция к ренессансу, ее все чаще можно встретить в стритстайле. Для мужчин она стала классической, у женщин из разряда экстремальных трендов перешла в категорию стильных образов. Как выглядит стрижка кроп, какие виды этой прически бывают и кому они подойдут — в материале «Ленты.ру».

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Что такое кроп

Кроп — вид стрижки на короткие волосы, ее отличают выбритые виски и затылок, удлиненные волосы на макушке и прямая, падающая на лоб челка. С английского языка слово crop так и переводится — «коротко остриженные волосы».

Главная особенность кропа — не плавный переход от коротких волос к более длинным, а резкий. Это позволяет сделать акцент на чертах лица.

Преимущество стрижки кроп — универсальность. Ее можно делать на волосах любой фактуры, а эффектнее всего кроп смотрится на крупных кудрях



Изначально кроп — мужская стрижка. Согласно одной из версий, ее история восходит к началу XX века: считается, что кроп благодаря своей практичности обрел популярность среди французских военных, а потом мода на эту стрижку перекочевала к интеллектуалам и художникам.

В конце столетия стрижка кроп вошла в моду и у женщин. И если поначалу эта прическа считалась для девушек экстремально короткой, то к 2024 году ее вариаций стало так много, что сейчас выбрать нужную форму между экстравагантной и классической не составит труда.

«Видов стрижки кроп очень много: одни из них можно назвать хулиганскими, другие — повседневными и даже офисными. Более того, любой вид стрижки можно уложить по-бунтарски. А степень экстремальности получится задать дома самостоятельно», — говорит в беседе с «Лентой.ру» топ-мастер парикмахерской POPS и тренер POPS Education Анна Ремизова.



Мужской кроп

Для мужчин это универсальная стрижка. Кроп может быть классическим, «гладким», похожим на стрижку бокс, а может быть необычным — с текстурированными слоями или удлиненной челкой.

Мужской кроп не требует особого ухода. Но если хотите поддерживать определенную длину, стрижку нужно регулярно обновлять — как минимум раз в несколько недель подравнивать виски



По словам Анны Ремизовой, если парикмахер правильно подберет форму стрижки под внешние данные конкретного человека, то при отрастании волос образ не перестанет быть стильным. Так что если нет цели поддерживать одну и ту же длину, обновлять кроп можно раз в два-четыре месяца.

Классический кроп

В классическом варианте стрижки кроп виски и затылок выбривают практически под ноль, а на макушке оставляют удлиненные волосы. Челка тоже делается удлиненной и прямой, она может доходить до середины лба. Волосы при этом зачесывают вперед, пряди аккуратно приглаживают. Элегантной небрежности может добавить немного рваная челка.

Классический кроп хорошо смотрится с деловыми костюмами и повседневной одеждой. Удачно сочетается и с бородой, и с отросшей щетиной.

Французский кроп

Это, пожалуй, самый популярный вариант стрижки. Для французского кропа пряди на макушке филируют, края делают рваными, а челку укладывают назад или набок. Кроме того, переход от коротких волос к длинным в этом варианте стрижки более плавный.

Фейд-кроп

Фейд — это техника плавного перехода от ультракоротких или выбритых волос к более длинным. Соответственно, фейд-кроп отличается именно таким плавным переходом к довольно длинным прядям. Линия перехода может начинаться как от центра затылка, так и от верхних кончиков ушей.

Короткий кроп

Более спортивная версия классической стрижки: волосы на макушке примерно на сантиметр длиннее, чем на висках. От милитари-стрижки короткий кроп отличает зачесанная вперед челка, падающая на лоб.

Удлиненный кроп

Хороший вариант для кудрявых волос. Во-первых, стрижка будет смотреться эффектно, во-вторых, на таких волосах кроп практически не нужно укладывать.

А вот для обладателей прямых волос этот вид кропа наиболее сложен в уходе и не подойдет тем, кто не готов тратить время на укладку. Зато удлиненный кроп позволяет экспериментировать с образами — более длинные, чем в классической версии стрижки, пряди на макушке можно:

завивать; укладывать лаком, создавая взъерошенный вид; осветлять.

Женский кроп

Женский вариант кропа признают не все стилисты: некоторые полагают, что это исключительно мужская форма. Тем не менее кроп нередко попадает в подборки трендовых женских стрижек, о нем пишут зарубежные лайфстайл-журналисты, такую стрижку предлагают на своих сайтах салоны красоты.

Женский кроп мало чем отличается от мужского. Разнообразить стрижку можно челкой: например, подстричь ее очень коротко или, наоборот, сделать удлиненную, рваную или фигурную челку



Классический кроп

В этом варианте виски и затылок сбривают почти под ноль, пряди на макушке оставляют длиной около двух-пяти сантиметров, подстригают прямую челку.

Французский кроп

Французский вариант кропа отличается от классического более длинными прядями на макушке, которые глубоко филируют. За счет этого достигается эффект рваной стрижки.

Фейд-кроп

Фейд — техника плавного перехода, которая подходит и для женской стрижки. Фейд-кроп отличается от классического варианта менее резким переходом между длиной волос на висках и на макушке.

Короткий кроп

Его еще называют «гладким» кропом. Это, пожалуй, наименее популярная у женщин вариация, ведь в ней волосы на макушке стригутся совсем коротко — их длина не превышает сантиметра. Визуально короткий кроп напоминает мужскую стрижку бокс.

Удлиненный кроп

В этой прическе длина прядей, наоборот, пропорционально увеличивается. Это значит, что волосы на макушке будут длиннее, чем в классическом варианте кропа, но и виски не будут острижены под ноль. Тем не менее переход между висками и затылком в удлиненном кропе остается резким.

Обратите внимание, что даже удлиненный кроп — это не про средние волосы, речь идет в любом случае о короткой стрижке.

Креативный кроп

Определения для этого варианта стрижки не существует — в креативную категорию попадают все эксперименты с кропом, включая необычную форму челки, многослойную стрижку, фигурное выбривание висков, необычное яркое окрашивание.

Кому подойдет

Кроп подойдет любому человеку. Не стоит при выборе стрижки отталкиваться от типа лица, да и современные парикмахеры стараются отходить от шаблонов, подчеркивает Анна Ремизова. Стильный образ зависит от грамотно выбранной длины и вариации прически.

«У разных лиц разные костные структуры, с особенностями расширения или сужения в тех или иных местах. А есть идеал формы лица: в женских стрижках это овал, в мужских — квадрат. Поэтому парикмахер при построении формы стрижки должен стремиться создать нужный эффект. Достичь этого можно за счет распределения объема», — поясняет стилист.



По типу лица

Мужчинам

Обладателям узкого и длинного лица подойдут более короткие варианты стрижки кроп, ведь удлиненные пряди на макушке, особенно на кудрявых волосах, придают объем сверху.

Стрижка отлично будет смотреться и на мужчинах с квадратной формой лица. Им при этом стоит отказаться от ультракороткого кропа, который подчеркнет резкие черты внешности. Подойдет удлиненная макушка и обладателям круглого лица — резкий переход от выбритых висков визуально его вытянет.

Мужчинам же с треугольной формой лица рекомендуют выбирать стрижку с короткими прядями на макушке и резким переходом к выбритым затылку и вискам.

Мужчинам, волосы которых редеют, стрижка кроп тоже подходит: удлиненные верхние пряди скрывают редеющие участки



Женщинам

Женщинам с овальной формой лица подойдет любой вариант кропа, с круглой — классический.

Обладательницам квадратной формы лучше выбирать классический кроп, но не выстригать виски под ноль. Такой прием лучше сработает на женщинах с формой лица, стремящейся к треугольнику, — с помощью небольшого объема на макушке и сбритых висков можно грамотно визуально скорректировать форму лица.

В то же время стилисты не советуют эту стрижку обладательницам прямоугольной или вытянутой формы лица.

Обратите внимание, что кроп обнажает виски и затылок. Это значит, что если у вас специфическая форма черепа или проблемная кожа головы, стрижка подчеркнет недостатки



По типу волос

Кроп можно сделать на волосах любой текстуры.

Например, густую шевелюру кроп поможет облегчить — это особенно актуально в летнюю жару. Редкие волосы можно профилировать, таким образом создав дополнительный объем на макушке. Кроме того, за счет спадающей на лоб челки мужчины с помощью кропа могут скрыть небольшие залысины на лбу.

Короткий кроп будет отлично смотреться на прямых волосах, а удлиненный — на волнистых или кудрявых. Впрочем, все зависит от укладки и вашего желания делать ее каждый день после мытья волос.

Как укладывать кроп

Насколько сложно будет укладывать стрижку кроп, зависит от того, учел ли парикмахер структуру волоса при подборе формы, уверена Анна Ремизова. Так, обладателям прямых волос будет проще всего уложить классический или короткий кроп, а людям с волнистыми волосами — удлиненный или французский.

Если у человека плотные прямые волосы, но он очень хочет текстурный кроп, то я посоветую следующее. Нужно будет или ежедневно (или по мере мытья) укладывать прическу стайлинговыми средствами, или предварительно подготовить волосы, сделав завивку. Укладывать текстурный кроп с ней будет проще Анна Ремизова парикмахер



Выбор стайлинговых средств тоже зависит от типа волос. Например, на тонких нужно создать объем — этого можно добиться с помощью праймера, советует Анна Ремизова. А плотным волосам необходимо добавить «цепкости» — как вариант, использовать для этого спрей с морской солью.

Гладкая укладка

Для того чтобы уложить короткий кроп на прямых волосах, специальных средств не нужно. А вот если волосы удлиненные и тем более волнистые, то лучше прибегнуть к помощи стайлингового геля.

Нанести гель для укладки по всей длине волос. Уложить волосы вперед с помощью фена, прочесывая их снизу. Глянцевый финиш можно создать с помощью помады для волос, а для стойкости прически — уложить ее лаком.

Кроме того, гладко уложить кроп можно и назад, это создаст объем.

Укладка с эффектом небрежности

Это, пожалуй, самый простой вариант укладки для любого типа волос. Разница будет только в средствах стайлинга.

Зачешите волосы вперед, к лицу. Взъерошьте, нанеся соляной спрей, матовую пасту или моделирующую пудру. Приглаживать пряди не нужно. Зафиксируйте волосы лаком так, чтобы они выглядели взъерошенными.

Укладка для вьющихся волос

Этот способ подойдет обладателям кудрявых или волнистых волос, хорошо смотреться укладка будет на среднем и удлиненном кропе.

Для фиксации используйте крем, гель или спрей для укладки. Небольшое количество средства разогрейте в ладонях. Прочешите волосы пальцами, выделяя локоны и при необходимости отдельные завитки.