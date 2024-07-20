23-летняя девушка стала первой женщиной-машинистом в Новосибирской области

19 июля на вокзале Новосибирск-Главный состоялась торжественная встреча пригородного поезда №869, который прибыл из Томска. Главной героиней события стала 23-летняя Дарья Михайлова. Она совершила свой первый самостоятельный рейс в качестве машиниста. Железнодорожники называют это историческим событием.

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Дарья Михайлова окончила Новосибирский техникум железнодорожного транспорта в 2020 году, получив специальность “Техническая эксплуатация железных дорог”. Затем она прошла обучение по профессии помощник машиниста, работая в этой должности три года. В декабре 2023 года Дарья получила диплом машиниста в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций.

В истории Западно-Сибирской железной дороги Дарья Михайлова стала первой женщиной-машинистом.

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