Рубашка в клетку: с чем и как ее носить

Клетчатая рубашка — фаворит вне дома, но знаете ли вы, что ее так же легко носить и в офисе, и на свидании? Мы восхищаемся историей этого предмета гардероба, начиная с Мэрилин Монро и заканчивая гранжем 90-х, но не меньше мы любим его в сочетании с юбками-миди и джинсами-скинни, которые наполняют наши шкафы сегодня.

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Независимо от того, какой силуэт вы предпочитаете — прошлых десятилетий (мы смотрим на вас, платья-слипы и фасоны с завязками на талии!) или любимую современную классику, например, кюлоты и ботильоны, всегда можно собрать наряд на любой случай и под любую погоду. Вы будете носить эту рубашку на пуговицах и в офис, и на вечерний выход, и на прогулку в выходные!

Ностальгия по 90-м

Завяжите яркую клетчатую рубашку на талии, чтобы вывести свой образ с джинсами и футболкой на новый уровень.

«Для повседневного образа подойдут кеды или кроссовки (получится полная аутентичность стиля), а для более гламурного выхода выбирайте туфли на каблуке», — советует стилист Маша Ведерникова.



Почти официально

Для офиса или для ужина после работы заправьте клетчатую рубашку на пуговицах в кожаную юбку-миди и дополните ее парой туфель. Просто, изысканно, задорно и подходит для всех!

Милое ретро

Возьмите традиционный клетчатый топ из тартана, чтобы сочетать его с зауженными брюками этим летом. Вы даже можете выбрать брюки с легкой текстурой или рисунком!

«Ближе к осени набросьте на плечи вязаный свитер грубой текстуры — если будете носить его сверху, последите, чтобы подол рубашки и манжеты выглядывали наружу», — добавляет Маша.



Прохладное утро

Когда похолодает (все же осень уже не за горами!), надевайте жилет без рукавов. Джинсы — скинни или бойфренды — позволят создать идеальный ансамбль для работы в будни или для прогулки в воскресенье.

Модные вибрации

Сделайте свое любимое платье-слип более непринужденным, повязав на талию яркую рубашку и обувшись в пару модных ботинок. «Хотите еще больше бунтарства? Добавьте кеды с яркими шнурками», — предлагает Маша.

Все это рок-н-ролл

Да здравствует роскошь в стиле рок! «Этим летом сочетайте дерзкую кожаную мини-юбку с яркой клетчатой рубашкой на пуговицах и ботильонами до щиколоток», — советует стилист.

Французский шик

Заправьте классическую клетчатую рубашку на пуговицах в брюки-кюлоты.

«Шарфик или косынка — обязательный атрибут, если вы хотите выглядеть натуральной парижанкой. Задорная шляпа, сдвинутая на затылок, или легкий берет — то, что нужно для полноты образа!», — подчеркивает Маша.



Простая классика

Будьте проще и люди к вам потянутся — с красным клетчатым топом и узкими джинсами.

«Добавьте немного изюминки с помощью леопардовых босоножек — они очень актуальны этим летом», — добавляет стилист.



С белым кружевом

Для более нарядной вечеринки выберите клетчатую рубашку более светлого цвета и заправьте ее в кружевную юбку средней длины.