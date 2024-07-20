Кристину Агилеру раскритиковали за чрезмерную худобу

С каждой новой фотосессией Кристины Агилеры у общественности остается все меньше сомнений в том, что причина ее похудения — нашумевший препарат для диабетиков. И хотя сама звезда говорит, что дело в строгой диете и тренировках, специалисты видят на ее лице признаки употребления «Оземпика». Более того, Кристина с каждым новым фото становится будто тоньше и тоньше, а это, считают в Сети, означает, что лекарство еще действует.

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Разговоры об экстремальном похудении звезды снова начались после ее свежей публикации в инстаграме*. Звезда предстала в максимально обтягивающем боди и выглядела как струнка.

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Похожая реакция была на случайные кадры Кристины с одного из ее вступлений. Напомним, что похудела она на 20 килограммов и всего за несколько месяцев, причем процесс она не транслировала.

Сама певица рассказывала, что придерживалась питания на 1600 калорий в сутки, при этом каждый день добавляла в рацион овощи, фрукты и стала есть меньше сладкого, фастфуда и других простых углеводов. А еще увлеклась боксом и йогой, а также от двух до пяти раз в неделю занимается на кардиотренажерах.

* Запрещен в РФ.