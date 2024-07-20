Как надолго сохранить волосы чистыми: пять лайфхаков

Эксперты рассказали, как справиться с быстрым загрязнением волос, сообщает издание Marieclaire.

© Unsplash

Часто голову мыть нельзя, поскольку шампуни лишают волосы естественных защитных сил. Тем не менее, многие сталкиваются с тем, что укладка на следующий день выглядит неаккуратно, а корни становятся жирными.

Специалисты перечислили пять способов сохранить волосы чистыми надолго.

Расчесывайте волосы перед мытьем

Это поможет заранее удалить кожное сало и остатки средств для ухода с волос. Также можно использовать специальные силиконовые расчески прямо в душе: они подготовят волосы к маске и кондиционеру.

Применяйте два шампуня

Этот лайфхак поможет очистить кожу головы и волосы более тщательно. Первый шампунь удалит остатки жира и уходовых продуктов, а второй нацелен на полноценное очищение.

Избегайте спреев с маслами

Это средство облегчает расчесывание, однако способно сделать жирными даже сухие от природы волосы. Откажитесь от таких спреев совсем или протестируйте их на отдельной пряди волос.

Поэкспериментируйте с прическами

Можно уложить волосы таким образом, чтобы скрыть загрязнение. Например, хорошо подойдет французская коса или гладкий конский хвост.

Используйте сухой шампунь

Это средство отсрочит мытье головы еще на пару дней. Оно впитывает кожное сало, поэтому наносит шампунь нужно на корни волос.