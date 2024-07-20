Бьянке Цензори может грозить тюремное заключение за недостаток одежды

Модель и супруга Канье Уэста Бьянка Цензори может оказаться под арестом из-за появления в полуобнаженном виде на улицах штата Калифорния. Как пишет Daily Mail, за такое полагается либо штраф в две тысячи долларов, либо лишение свободы на срок до шести месяцев, а еще статус сексуальной преступницы, который можно аннулировать только через десять лет.

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Причиной для скандала стало появление модели на улице Лос-Анджелеса в прозрачном боди, из-за чего журналистам даже пришлось цензурировать фотографии.

Цензори уже шокировала жителей Лос-Анджелеса отсутствием штанов и белья в мае, правда, тогда она передвигалась на машине. До этого были и другие подобные выходы. Сестра Бьянки делилась, как к оголению относятся их родители.