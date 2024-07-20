Внучка Грейс Келли вышла на публику в платье с разрезом до бедра

Внучка принцессы Монако Грейс Келли и младшая дочь принцессы Стефании Камилла Готтлиб впервые за долгое время вышла на публику. Об этом сообщает WWD.

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Для торжественного приема в честь 75-го ежегодного гала-вечера Красного Креста в Монако Камилла Готтлиб предпочла пышное красное платье с разрезом до бедра и открытыми плечами. Образ дополнило ожерелье и браслет с бриллиантами. Волосы уложили ей в низкий пучок и выпустили передние пряди.

Камилла Готтлиб — дочь принцессы Монако Стефани, которая приходится князю Монако Альберу II младшей сестрой. По слухам, отец Камиллы — Жан Раймонд Готтлиб, бывший охранник дворца, который возглавлял службу безопасности принцессы Стефани, когда у них завязались отношения.

Хотя Камилла носит фамилию Готтлиб, имени ее отца нет в свидетельстве о рождении. Принцесса Стефани никогда публично не говорила, кто является отцом ее дочери, однако сама Камилла назвала Жана Раймонда Готтлиба своим папой в 2017 году.

Ранее внучка Грейс Келли впервые показала своего бойфренда.