Пять вещей, которые идут всем в любом возрасте
Дизайнер Елена Панова рассказала о модных правилах и перечислила пять вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы, сообщает издание Lady Mail.ru.
По ее словам, женщина любого возраста должна прежде всего выработать свой стиль, но абсолютно всем подойдет кэжуал или тотал-лук.
Кэжуалом называют стиль, который дает комфорт и удобство. Сюда относятся вещи из таких тканей, как мягкий хлопок, лен, трикотаж или джинса. Главный принцип заключается в том, что одежда не должна сковывать движения.
Тотал-лук означает образ, в котором все подчиняется одной идее, например, стилю или цвету.
Джинсы
Одежда из джинсы по-прежнему остается самым универсальным предметом гардероба, и с ним легко создавать разные образы. Джинсы можно сочетать с рубашками, футболками, свитерами или спортивными вещами.
В 20 лет стоит обратить внимание на такие модели, как широкие джинсы, skinny, mom или boyfriend. Они бывают различных цветов и с интересными деталями – потертостями, стразами или вышивкой.
В 50 лет лучше отдавать предпочтение классике, например, прямым джинсам или с завышенной талией.
Белая футболка
Это база, которая прекрасно подходит к шортам, джинсам, спортивной одежде, брюкам или юбкам свободного кроя.
Тут действует такое же правило: в 50 лет нужно выбирать классические свободные модели с круглым вырезом и коротким рукавом, а в 20 – любые белые футболки с принтами, надписями и вышивкой.
Белая рубашка
Ее можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с жакетом, жилетом или кардиганом.
В 20 лет стоит поэкспериментировать с разными фасонами - оверсайз, свободный крой, приталенный вариант.
В 50 хорошо смотрятся полуприталенные белые рубашки или свободный крой.
Брюки
Все зависит от фасона – брюки могут быть частью официального стиля или же повседневного.
Стилист советует молодым девушкам выбирать брюки от широких палаццо до узких скинни. В 50 лет подойдет минимализм и классика с завышенной талией.
Жакет
Жакет включил в женский гардероб еще Ив Сен-Лоран в далеком 1969 году, и эта вещь все еще в моде.
В молодом возрасте выбирайте любые модели, однако помните, что оверсайз подойдет ко всем типам фигуры. В 50 лет отдайте предпочтение классике спокойных оттенков без лишних деталей.