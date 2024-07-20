Пять вещей, которые идут всем в любом возрасте

Дизайнер Елена Панова рассказала о модных правилах и перечислила пять вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой модницы, сообщает издание Lady Mail.ru.

По ее словам, женщина любого возраста должна прежде всего выработать свой стиль, но абсолютно всем подойдет кэжуал или тотал-лук.

Кэжуалом называют стиль, который дает комфорт и удобство. Сюда относятся вещи из таких тканей, как мягкий хлопок, лен, трикотаж или джинса. Главный принцип заключается в том, что одежда не должна сковывать движения.

Тотал-лук означает образ, в котором все подчиняется одной идее, например, стилю или цвету.

Джинсы

Одежда из джинсы по-прежнему остается самым универсальным предметом гардероба, и с ним легко создавать разные образы. Джинсы можно сочетать с рубашками, футболками, свитерами или спортивными вещами.

В 20 лет стоит обратить внимание на такие модели, как широкие джинсы, skinny, mom или boyfriend. Они бывают различных цветов и с интересными деталями – потертостями, стразами или вышивкой.

В 50 лет лучше отдавать предпочтение классике, например, прямым джинсам или с завышенной талией.

Белая футболка

Это база, которая прекрасно подходит к шортам, джинсам, спортивной одежде, брюкам или юбкам свободного кроя.

Тут действует такое же правило: в 50 лет нужно выбирать классические свободные модели с круглым вырезом и коротким рукавом, а в 20 – любые белые футболки с принтами, надписями и вышивкой.

Белая рубашка

Ее можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с жакетом, жилетом или кардиганом.

В 20 лет стоит поэкспериментировать с разными фасонами - оверсайз, свободный крой, приталенный вариант.

В 50 хорошо смотрятся полуприталенные белые рубашки или свободный крой.

Брюки

Все зависит от фасона – брюки могут быть частью официального стиля или же повседневного.

Стилист советует молодым девушкам выбирать брюки от широких палаццо до узких скинни. В 50 лет подойдет минимализм и классика с завышенной талией.

Жакет

Жакет включил в женский гардероб еще Ив Сен-Лоран в далеком 1969 году, и эта вещь все еще в моде.

В молодом возрасте выбирайте любые модели, однако помните, что оверсайз подойдет ко всем типам фигуры. В 50 лет отдайте предпочтение классике спокойных оттенков без лишних деталей.