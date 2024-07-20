Клава Кока показала фигуру в крошечном бикини после похудения

Певица Клава Кока опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию фотографий в купальнике.

На фото она позировала в крошечном черном бикини. Образ дополнила черная мини-юбка и солнцезащитные очки. Снимки были сделаны после похудения певицы. Клава Кока также распустила волосы и показала лицо без макияжа.

«Кто хорошо работает, хорошо отдыхает. И да, даже сейчас я «на работе». Концерт скоро, но а пока можно выдохнуть и сделать для вас фотки в купальнике», — написала Кока.



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Клава Кока состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала блогера.

После окончания шоу «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Исполнительница говорила, что хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей.

Ранее Клава Кока заплатила за фото 400 тысяч рублей.