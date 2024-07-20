Шэрон Стоун снялась в «голом» платье: «Ей точно 66?»

Актриса Шэрон Стоун посетила фестиваль Taormina в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

66-летняя Шэрон Стоун предпочла для выхода «голое» платье-сетку, под которое надела укороченную черную комбинацию. Образ дополнили босоножки на каблуках и массивные серьги с перьями. Поклонники остались в восторге от образа актрисы.

«Выглядите чертовски хорошо для своего возраста», «Как всегда, шикарна», «Потрясающая», «Вы мое вдохновение», «Королева», «Крутейшая», «Ей точно 66?» — написали они.



Шерон Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а также внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь. У актрисы трое приемных сыновей: Роэн, Лэрд и Куинн.

Ранее Шэрон Стоун в кружевном белье повторила образ из «Основного инстинкта».