Семь способов подтянуть кожу после похудения

Эксперты рассказали, какие способы подтяжки кожи действительно работают после потери веса, сообщает издание Marieclaire.

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Многие девушки после сильного похудения замечают, что кожа стала дряблой и обвисшей. Особенно это заметно в таких зонах, как бедра, живот, колени и внутренняя поверхность бедра.

Однако с этим можно справиться с помощью семи способов.

Ультразвуковой лифтинг

Во время сеанса высокоинтенсивный ультразвук воздействует на субдермальные слои кожи. Иными словами, лучи фокусируются на подкожно-жировой клетчатке и глубоких кожных слоях. За счет этого происходит прогрев тканей и стимуляция выработки коллагена.

Кроме того, это единственная процедура в косметологии, которая также затрагивает мышцы и подтягивает связки. За счет этого пациент получает красивое и рельефное тело.

Ультразвуковой лифтинг не оставляет следов и не требует реабилитации.

Микроигольчатый RF-лифтинг

Эта процедура проводится на аппаратах Scarlet, Vivace и Morpheus. Она сужает поры, дает рельеф, а также может убрать растяжки и следы от акне.

Суть процедуры заключается в том, что микроиглы проникают в глубокие слои кожи, прогревая их, и способствует расщеплению жира и образованию нового коллагена.

Процедура проводится с обезболиванием и имеет реабилитационный период до пяти дней.

Инъекции

Препараты на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция (Radiesse) дают омоложение кожи, увеличивают количество коллагеновых волокон и подтягивают мягкие ткани.

При этом окончательный результат можно увидеть минимум через три недели, хотя первый эффект заметен уже через пару дней.

Препараты действуют в течение года и выводятся из тканей естественным путем.

Пластические операции

К операциям приходится обращаться в случае, если вышеперечисленные методы не могут дать нужного результата.

Подход к каждому пациенту всегда индивидуален, поскольку здесь присутствует много факторов: насколько сильно произошло обвисание тканей, сколько лет пациенту, какой гормональный фон.

Спорт

Активные упражнения, направленные на нужные области тела, могут дать прекрасный результат. Во время тренировок активируется кровообращение и лимфоотток, что позволяет коже получить больше питательных веществ вместе с кровью.

Правильное питание

Сбалансированное питание может немного подтянуть кожу, если уменьшить количество потребляемых калорий, и следить за поступлением в организм белков, правильных углеводов и жиров. Также очень важно наладить питьевой режим.

Эти советы хорошо сочетаются с остальными методами, перечисленными выше, поскольку помогают стимулировать выработку коллагена.

Домашний уход

Важно помнить, что такой уход должен происходить на каждодневной основе. Обратите внимание на средства, которые содержат в составе коллаген, ретинол, витамины, а также гиалуроновую кислоту.