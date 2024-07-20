Ретинол летом: правила использования от косметолога

Ретинол — один из самых обсуждаемых косметических и лекарственных компонентов. Так как он повышает фоточувствительность кожи, многих волнует, можно ли пользоваться им в летнее время, когда солнечная активность особенно высокая. Оказывается, можно, но есть некоторые нюансы. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, косметолог Наталия Баховец рассказала WomanHit о главных правилах использования ретиноидов в жаркий период.

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Что такое ретинол?

Это одна из форм витамина A. Косметические средства с ретинолом способствуют ускорению обновления кожи, усиливают выработку собственного коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и липидов. Часто применяются для улучшения состояния проблемной кожи и при возрастных изменениях. Для омолаживающего эффекта применять ретинол рекомендуется с 25 лет. Раньше не имеет смысла, т. к. структурные компоненты кожи еще активно синтезируются. Однако в некоторых случаях средства с этим компонентом можно использовать и раньше, например, если есть проблемы с акне.

«Поскольку ретинол обладает мощным действием, важно грамотно его использовать: убедиться, что нет противопоказаний, вводить в уход постепенно, использовать во время низкой солнечной активности, желательно вечером, осторожно сочетать с другими компонентами», — рассказала Наталия.



Как правильно пользоваться косметикой с ретинолом летом

Как уже говорилось, ретинол повышает фоточувствительность кожи, поэтому начало курса лучше отложить до осени. Но если у вас есть необходимость ввести его в уход летом, наш эксперт рекомендует проявлять максимальную осторожность и следовать некоторым правилам:

- Наносите средство с ретинолом в вечернее время. Самый благоприятный период — время наименьшей солнечной активности. Если вы нанесли его утром, обязательно используйте крем с SPF;

- Наносите средство на сухую кожу, иначе ретинол может впитаться в большом количестве и нанести вред;

- Поскольку ретинол обладает довольно мощным воздействием, включать его в свой уход следует постепенно, начиная с низкой концентрации компонента, чтобы кожа привыкала. В летний период это особенно важно;

- Для начала применяйте средство раз в неделю. Если кожа нормально реагирует, нет побочных реакций, можно попробовать наносить его два раза в неделю и далее следить за состоянием кожи. Если все в порядке, через 5—7 недель можно начать применять средство каждый день;

- Обязательно вводите в уход средства с компонентами, укрепляющими барьерные свойства кожи — сквалан, церамиды, питательные масла;

- Наносить увлажняющий крем или сыворотку можно не раньше, чем через час;

- При лечении акне в первое время угревая сыпь может усугубиться, но это нормально. Сначала состояние кожи ухудшится, но затем начнется процесс восстановления;

- Косметику с ретинолом не следует применять при приеме других системных или топических ретиноидов, при обострении дерматозов и дерматитов, при нарушении целостности кожного покрова.