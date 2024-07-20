52-летняя София Вергара снялась в платье с глубоким декольте

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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52-летняя знаменитость предстала перед камерой в красно-белом платье без бретелей и с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Упомянутый наряд имел корсетный верх и юбку А-силуэта с карманами.

В качестве аксессуаров модель выбрала колье с подвеской в виде сердца. Вдобавок она распустила волосы и сделала макияж в нейтральных оттенках.

Известно, что звезда проводила время в пляжном городе Форте-дей-Марми на севере Тосканы с друзьями.

Ранее в июле София Вергара похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость предстала перед камерой, сидя на диване с резной спинкой. При этом она примерила слитный черный купальник с вырезом на груди, скрепленным шнуровкой.