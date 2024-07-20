Ида Галич показала фигуру на тренировке

Блогерша Ида Галич опубликовала фото в топе и велосипедках в начале похудения. Снимком и постом о похудении она поделилась в Telegram-канале.

На фото она позировала в черных велосипедках и белом топе. Волосы она распустила, отказалась от укладки и макияжа.

«Сегодня спорта было ровно 15 минут. Маленькие шаги ведут к большим победам. Начало пути. Двигаюсь в этом направлении», — написала Галич.



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Блогерша рассказывала в соцсетях, что во время беременности набрала 22 килограмма и ей было тяжело вернуться в прежнюю форму. В 2022 году знаменитость начала активно тренироваться — она посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. А также артистка практически отказалась от сладкого — телеведущая позволяла себе «запрещенку» только раз в неделю, блогер была довольна результатами и недавно вновь начала соблюдать это правило.

Ида Галич говорила подписчицам, что не стоит «возводить похудение в культ», так как это приводит к неврозу. По мнению телеведущей, не существует плохой и хорошей еды, а есть только «более полезная», «вредная» и «менее полезная». Звезда призывала женщин и девушек не корить себя, если те поели «запрещенку». Блогерша уверена, что можно стать лучше из-за любви к себе, а не наоборот.

Ранее Яна Рудковская призвала Иду Галич не делать пластических операций.