Стилист Решетовой объяснил, почему россиянки покупают ненужные вещи

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной объяснил, почему россиянки покупают ненужные вещи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Почему мы покупаем то, что нам не нужно? Разбираемся с главным правилом консьюмеризма: чем отличается блеск Rhode от блеска Clarins, гвоздь Cartier от браслета D'amore», — написал Надирян.



По его мнению, чаще всего россиянки покупают кольцо Cartier и сумку Birkin от Hermes на первый заработанный миллион. Вызвана такая тенденция не только влиянием маркетинга, но и желанием людей иметь атрибуты роскоши и показывать их друг перед другом. Из-за этого и происходит скупка ненужных вещей.

Надирян также давал фешн-советы для летних образов. К примеру, стилист уточнил, что при подборе аутфита на пляж стоит не забывать о полотенце. Также он посоветовал не бояться сочетать несочетаемое этим летом — надевать кепку в элегантный образ, а косынку в спорт-шик. Стилист уточнил, что головные уборы вошли в перечень базовых аксессуаров из-за сильного солнца.