Ведущий «Модного приговора» высмеял образ Леди Гаги

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов высмеял образ Леди Гаги. Об этом он написал в Telegram-канале.

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На опубликованных им фото Леди Гага позировала в белом рваном платье с инопланетными элементами, а Катя IOWA — в синем комбинезоне с топом.

«Вот это битва! Катя IOWA против Lady GAGA. Женщина-Стул VS Женщина-Автодверь», — написал Рогов.



Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В апреле стилист заявил, что вместо надоевших шапок-бинни, бейсболок и панам стоит присмотреться к ковбойским шляпам из денима. Одна из них представлена в коллекции бренда Miu Miu. Сочетать аксессуар советуют с белыми топами, пестрыми свитерами и рубашками из синего денима.

Ранее Александр Рогов назвал украшение, которое вернется в тренды.