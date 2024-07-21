Врач перечислил, на что надо обращать внимание при выборе пластического хирурга

Наличие лицензии на оказание медицинских услуг - не гарантия качества работы пластического хирурга.

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"Самое важное, что необходимо выяснить о враче - сведения о его образовании. Дело в том, что сама специальность "пластическая хирургия" в медицинских ВУЗах появилась около 15 лет назад. Большинство врачей, имеющих право заниматься пластической хирургией, должны иметь за плечами ординатуру по хирургии (для операций на теле) или ординатуру по челюстно-лицевой хирургии (для операций на лице)", - рассказала "Россиийской газете" пластический хирург Айна Таштамирова.



Таким образом, врач должен иметь не только диплом о высшем медицинском образовании, но и соответствующую специализацию, причем, и образование, и специализация, и последующие курсы повышения квалификации (при наличии) должны быть пройдены на базе серьезных медицинских ВУЗов.

Хорошее образование имеет огромное значение, но не менее важен и опыт практической деятельности.

"Обязательно уточните не только общее количество лет стажа, но и то, является ли интересующая вас операция одной из основных для данного врача. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что хирург владеет всеми тонкостями операции и сможет провести ее на высшем уровне", - советует врач.



Она отмечает, что цены на пластические операции в разных клиниках могут значительно отличаться. При этом, самое дорогое предложение не означает самое лучшее (в цену пластической операции могут включать большое количество дополнительных расходов). Однако очень низкая цена может говорить о низких стандартах работы конкретного врача или клиники в целом. Лучше всего ориентироваться на средний ценовой сегмент, обязательно при этом проверив образование и опыт работы врача.

Важно помнить, что советы модных блогеров, отзывы могут не соответствовать действительности. Относительно достоверными можно считать только верифицированные отзывы на некоторых специализированных порталах, но и в этом случае важно самостоятельно проверять всю информацию.

"Выбор хирурга может показаться делом сложным, но всегда стоит помнить, что на кону - ваше здоровье и красота. Запаситесь терпением и временем на то, чтобы посетить несколько консультаций и выбрать того врача, который вызовет у вас максимальное доверие. Тем более, что первая консультация даже у известных врачей бывает бесплатной", - советует Айна Таштамирова.



Она добавляет, что стоит посмотреть фотографии "до" и "после" хирургического вмешательства.

"У каждого пластического хирурга свое представление о красоте, важно убедиться, что ваши представления совпадают. Не стесняйтесь задавать вопросы, вы имеете право знать все, что касается вашего здоровья. Если после общения с хирургом у вас остались сомнения или вопросы, на которые врач не смог ответить, спросите второе мнение у другого врача. Успех операции зависит в том числе и от того, насколько доверительные отношения установятся между врачом и его пациентом", - говорит Таштамирова.



И советует не выбирать врачей, которые уговаривают на другую операцию или дополнительные процедуры, навязывает свое решение, уклоняется от ответов на некоторые вопросы, обещает сделать "звездную" фигуру или лицо, не интересуется состоянием здоровья и пожеланиями пациента.