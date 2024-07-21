Идеально для жары: Эмили Ратаковски сделала самую стильную прическу этого сезона

Модель решилась на короткую стрижку. Эмили Ратаковски всегда остаётся в тренде, поэтому легко идёт на перемены в имидже. 33-летняя манекенщица сделала одну из самых трендовых причёсок этого года.

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Ратаковски избавилась от длинных волос и сделала стильный удлинённый боб с ровным срезом. Стилисты уверяют, что именно такая стрижка является абсолютным маст-хэвом сезона. Она идеально подходит практически для всех типов шевелюры, а наиболее выигрышно смотрится на тонких волосах.

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У Эмили густые и тёмные волосы, поэтому в её случае даже отсутствие укладки создаёт эффект дополнительного объёма. Добиться подобного эффекта можно с помощью утюжка и пенки для укладки сильной фиксации. Пример Ратаковски доказывает, что именно ровный срез зачастую позволяет добавить волосам густоты.