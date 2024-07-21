Когда не хочется заморачиваться: три простые летние прически для тонких волос

Летом не хочется слишком сильно заморачиваться с прической, особенно если планируете весь день провести на пляже. Стилист Мария Грибова подсказала нам несколько актуальных укладок на тонкие волосы летом 2024.

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Текстурные укладки

Проще всего — подчеркнуть текстуру волос без резинок и заколок. Вам понадобится лишь уплотняющая пенка для волос, утюжок и текстурирующий спрей для фиксации. Мария:

«Используйте не только гель для укладки, но и термозащиту, так как после использования утюжка вам еще предстоит провести время на солнце, где волосы получат дополнительный стресс».



Особенно хорошо такая укладка смотрится на волосах средней длины.

Крабики

Несомненный тренд этого лета — крабики разного размера. С их помощью можно создать невероятное количество укладок. Так, например, на тонкие волосы можно подобрать несколько заколок среднего размера и подколоть их наверх, закрепив концы невидимками. Вы добавите прическе объема без дополнительных химических средств. Можно смело отправляться на пляж.

Гладкий пучок / высокий пучок

Для пляжного отдыха, для вечерних прогулок по набережной и для выхода с подругами в город на прогулку — пучок в разных вариациях спасет вас в любой ситуации. Мария рекомендует обратить внимание на высокий гладкий пучок. Такая прическа не займет много времени и сразу же сделает даже самый простой пляжный образ дороже.