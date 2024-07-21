Косметолог подробно рассказал о лазерной подтяжке лица

Все мы достигаем того возраста, когда начинаем задумываться о том, как улучшить и сохранить свою кожу. Естественный запас коллагена, накопленный в подростковом возрасте, иссякает, и наступает время обратиться к косметологу, чтобы восполнить утраченное.

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«Для большинства это обращение к ботоксу или другим инъекционным препаратам для поддержания гладкости и упругости кожи. Но когда речь заходит о процедурах, которые действительно помогают улучшить эластичность кожи и образование коллагена, стоит изучить идею лазеров и подтяжки кожи», — объясняет косметолог Ирина Головина.



Для тех, кто все еще считает лазеры главным компонентом фантастических боевиков с джедаями, мы собрали информацию о том, что именно они могут сделать для нашей кожи.

Что такое лазерная подтяжка кожи?

«Это безоперационный и малоинвазивный способ подтянуть кожу на лице и теле. Лазеры используют силу света, в то время как другие технологии используют радиочастоты или ультразвук для повышения температуры кожи. Этот процесс нагревания стимулирует естественную выработку коллагена и эластина. Это жизненно важные белки, отвечающие за упругость и эластичность. В результате кожа омолаживается и становится более упругой. Немедленный эффект от воздействия тепла заключается в сокращении коллагеновых волокон, а долгосрочный — в образовании и созревании нового коллагена с течением времени, когда кожа продолжает подтягиваться и улучшать свою текстуру и тон», — рассказывает Ирина.



Тем не менее, в процессе лазерной подтяжки кожи есть свои нюансы, и важно знать их, прежде чем приступать к процедуре.

«Очень важно понимать, что не все виды лазерной подтяжки кожи одинаковы. Это общий термин, который используется для описания всех видов эстетической коррекции кожи, — говорит косметолог. — Важно подобрать правильную настройку и температуру на нужной глубине и нужное количество энергии, чтобы получить максимально заметный и долгосрочный результат».



Как подготовиться

Первый шаг — это консультация перед самой процедурой. По словам Ирины, во время этой встречи необходимо обсудить ваши конкретные цели по уходу за кожей и услышать о том, что включает в себя процедура, а также о том, как снизить риски.

Если вы (и ваш дерматолог) решили, что лазерная подтяжка кожи — подходящая для вас процедура, важно правильно подготовить кожу для достижения наилучших результатов. Обычно это начинается с режима ухода за кожей, разработанного вашим врачом, который позволит ей быстро восстановиться.

«Избегайте загара или интенсивного пребывания на солнце и ежедневно пользуйтесь солнцезащитным кремом широкого спектра действия в течение четырех недель до процедуры, — добавляет Ирина. — И избегайте процедур глубокого пилинга лица в течение четырех недель до лечения (например, сильных химических пилингов, лазерной шлифовки, дермабразии)».



Подготовьте кожу

«Ваше лицо будет тщательно очищено и подготовлено», — объясняет Ирина. «Вас также попросят надеть специальные щитки или очки, чтобы защитить глаза от лазерных лучей».



Специалисты отмечают, что иногда используется крем для местного онемения, инъекционный анестетик или обезболивающий препарат, чтобы добавить комфорта во время процедуры.

Использование лазера

«После определения конкретных зон обработки ваш врач приступит к лечению, — говорит Ирина. — Энергия лазерного излучения вызывает контролируемое повреждение эпидермиса или целевых слоев кожи. В то же время она будет нагревать дерму или внутренний слой кожи, способствуя выработке коллагена и постоянно улучшая тон и текстуру кожи даже спустя годы после процедуры».



В период восстановления нужен особый уход

Избегайте воздействия солнечных лучей. Обязательно прикрывайте место обработки и пользуйтесь солнцезащитным кремом широкого спектра действия. Избегайте плавания, интенсивных тренировок и посещения саун.

«Это нормально — чувствовать небольшой зуд или жжение в области применения лазера, пока кожа восстанавливается естественным путем», — предупреждает Ирина. Как только кожа заживет и врач даст добро, вы сможете вернуться к своим обычным косметическим процедурам».



Окончательные результаты лазерной подтяжки кожи могут проявиться через три месяца и сохраняться в течение многих лет при правильном уходе за кожей.