Марина Хлебникова изменилась до неузнаваемости

Перемены во внешности Марины Хлебниковой спровоцировали блогеров предположить у нее очередные пластические операции.

Эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзор по Москве и Московской области Иван Володченков рассказал, что случилось с лицом певицы Марины Хлебниковой.

«Если у певицы и были пластические операции, то достаточно давно. Причем только блефаропластика. После этого прошло достаточно времени, так как сейчас видим – нависание верхних век, а по нижним векам – избыток кожи в виде многочисленных морщин. Лицо сильно избаловано косметологией - налицо результат использования всех известных на данный момент методик. У певицы тяжелый тип строения мягких тканей на лице. Для средней трети лица применяли косметологические хирургические нити – они дают агрессивную подтяжку по мягким тканям. След от нитей в виде борозды заметен от угла губ до ушной зоны – особенно во время улыбки, так как проявляются неровности. Скорее всего, нити были установлены слишком близко к поверхности кожи, поэтому и видим такой «залом». По углу нижней челюсти также были поставлены нити", - заявил врач.



Как пишет «Комсомольская правда», латеральные (верхние) углы бровей подняты высоко, а внутренние посажены низко – факт в пользу того, что в этой зоне активно работает комбинация ботокс плюс нити.

Расположение бровей на разном уровне является также последствием косметологических процедур. То есть, у артистки могли быть использованы все методики известные в косметологии - и инъекционные, и аппаратные, и эстетические.

Ранее "СП" писала, что Инстасамка показала лицо после операции.