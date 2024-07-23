Упражнения для лица, которые помогут выглядеть моложе
Помимо косметических средств и процедур, существуют специальные упражнения для лица, которые помогут выглядеть моложе. Они являются эффективным способом поддержания упругости кожи без использования дорогих косметических средств и процедур. "Рамблер" поделится эффективными упражнениями для лица, которые можно выполнять дома.
Регулярные упражнения для лица имеют множество преимуществ.
Они стимулируют кровоток, обеспечивая клетки кожи кислородом и питательными веществами. Укрепление мышц лица помогает подтянуть кожу и уменьшить провисание. Также они способствуют выработке коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. И, наконец, регулярная тренировка мышц лица может помочь уменьшить появление мелких морщин и складок.
Упражнение 1: Лобная подтяжка
Разглаживает морщины на лбу и подтягивает кожу в этой области.
Как выполнять:
- Положите пальцы обеих рук на лоб, чуть выше бровей.
- Мягко потяните кожу вверх, поднимая брови.
- Удерживайте эту позицию в течение 10 секунд.
- Расслабьтесь и повторите 10 раз.
Упражнение 2: Укрепление щек
Укрепляет мышцы щек и предотвращает их обвисание.
Как выполнять:
- Наберите воздух в рот, надув щеки.
- Перекатывайте воздух из одной щеки в другую.
- Продолжайте в течение 30 секунд.
- Повторите пять раз.
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Упражнение 3: Подтяжка подбородка
Помогает подтянуть кожу подбородка и уменьшить двойной подбородок.
Как выполнять:
- Вытяните нижнюю губу как можно дальше вниз, обнажив нижние зубы.
- Поднимите уголки рта вверх, создавая натяжение в области подбородка.
- Удерживайте эту позицию в течение 10 секунд.
- Расслабьтесь и повторите 10 раз.
Упражнение 4: Укрепление мышц вокруг глаз
Уменьшает появление «гусиных лапок» и подтягивает кожу вокруг глаз.
Как выполнять:
- Положите указательные пальцы на внешние уголки глаз.
- Мягко потяните кожу вверх, создавая небольшое натяжение.
- Попробуйте зажмуриться, сопротивляясь движению пальцев.
- Удерживайте в течение 10 секунд.
- Расслабьтесь и повторите 10 раз.
Упражнение 5: Подтяжка шеи
Помогает подтянуть кожу шеи и уменьшить провисание.
Как выполнять:
- Встаньте или сядьте с прямой спиной.
- Медленно поднимите голову вверх, глядя на потолок.
- Вытяните нижнюю губу вперед, ощущая натяжение в области шеи.
- Удерживайте позицию в течение 10 секунд.
- Расслабьтесь и повторите 10 раз.
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