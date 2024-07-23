Помимо косметических средств и процедур, существуют специальные упражнения для лица, которые помогут выглядеть моложе. Они являются эффективным способом поддержания упругости кожи без использования дорогих косметических средств и процедур. "Рамблер" поделится эффективными упражнениями для лица, которые можно выполнять дома.

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Регулярные упражнения для лица имеют множество преимуществ.

Они стимулируют кровоток, обеспечивая клетки кожи кислородом и питательными веществами. Укрепление мышц лица помогает подтянуть кожу и уменьшить провисание. Также они способствуют выработке коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. И, наконец, регулярная тренировка мышц лица может помочь уменьшить появление мелких морщин и складок.

Упражнение 1: Лобная подтяжка

Разглаживает морщины на лбу и подтягивает кожу в этой области.

Как выполнять:

Положите пальцы обеих рук на лоб, чуть выше бровей. Мягко потяните кожу вверх, поднимая брови. Удерживайте эту позицию в течение 10 секунд. Расслабьтесь и повторите 10 раз.

Упражнение 2: Укрепление щек

Укрепляет мышцы щек и предотвращает их обвисание.

Как выполнять:

Наберите воздух в рот, надув щеки. Перекатывайте воздух из одной щеки в другую. Продолжайте в течение 30 секунд. Повторите пять раз.

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Упражнение 3: Подтяжка подбородка

Помогает подтянуть кожу подбородка и уменьшить двойной подбородок.

Как выполнять:

Вытяните нижнюю губу как можно дальше вниз, обнажив нижние зубы. Поднимите уголки рта вверх, создавая натяжение в области подбородка. Удерживайте эту позицию в течение 10 секунд. Расслабьтесь и повторите 10 раз.

Упражнение 4: Укрепление мышц вокруг глаз

Уменьшает появление «гусиных лапок» и подтягивает кожу вокруг глаз.

Как выполнять:

Положите указательные пальцы на внешние уголки глаз. Мягко потяните кожу вверх, создавая небольшое натяжение. Попробуйте зажмуриться, сопротивляясь движению пальцев. Удерживайте в течение 10 секунд. Расслабьтесь и повторите 10 раз.

Упражнение 5: Подтяжка шеи

Помогает подтянуть кожу шеи и уменьшить провисание.

Как выполнять:

Встаньте или сядьте с прямой спиной. Медленно поднимите голову вверх, глядя на потолок. Вытяните нижнюю губу вперед, ощущая натяжение в области шеи. Удерживайте позицию в течение 10 секунд. Расслабьтесь и повторите 10 раз.

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