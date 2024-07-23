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Упражнения для лица, которые помогут выглядеть моложе

Помимо косметических средств и процедур, существуют специальные упражнения для лица, которые помогут выглядеть моложе. Они являются эффективным способом поддержания упругости кожи без использования дорогих косметических средств и процедур. "Рамблер" поделится эффективными упражнениями для лица, которые можно выполнять дома.

Упражнения для лица, которые помогут выглядеть моложе
© dreamstime.com

Регулярные упражнения для лица имеют множество преимуществ.

Они стимулируют кровоток, обеспечивая клетки кожи кислородом и питательными веществами. Укрепление мышц лица помогает подтянуть кожу и уменьшить провисание. Также они способствуют выработке коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. И, наконец, регулярная тренировка мышц лица может помочь уменьшить появление мелких морщин и складок.

Упражнение 1: Лобная подтяжка

Разглаживает морщины на лбу и подтягивает кожу в этой области.

Как выполнять:

  1. Положите пальцы обеих рук на лоб, чуть выше бровей.
  2. Мягко потяните кожу вверх, поднимая брови.
  3. Удерживайте эту позицию в течение 10 секунд.
  4. Расслабьтесь и повторите 10 раз.

Упражнение 2: Укрепление щек

Укрепляет мышцы щек и предотвращает их обвисание.

Как выполнять:

  1. Наберите воздух в рот, надув щеки.
  2. Перекатывайте воздух из одной щеки в другую.
  3. Продолжайте в течение 30 секунд.
  4. Повторите пять раз.

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Упражнение 3: Подтяжка подбородка

Помогает подтянуть кожу подбородка и уменьшить двойной подбородок.

Как выполнять:

  1. Вытяните нижнюю губу как можно дальше вниз, обнажив нижние зубы.
  2. Поднимите уголки рта вверх, создавая натяжение в области подбородка.
  3. Удерживайте эту позицию в течение 10 секунд.
  4. Расслабьтесь и повторите 10 раз.

Упражнение 4: Укрепление мышц вокруг глаз

Уменьшает появление «гусиных лапок» и подтягивает кожу вокруг глаз.

Как выполнять:

  1. Положите указательные пальцы на внешние уголки глаз.
  2. Мягко потяните кожу вверх, создавая небольшое натяжение.
  3. Попробуйте зажмуриться, сопротивляясь движению пальцев.
  4. Удерживайте в течение 10 секунд.
  5. Расслабьтесь и повторите 10 раз.

Упражнение 5: Подтяжка шеи

Помогает подтянуть кожу шеи и уменьшить провисание.

Как выполнять:

  1. Встаньте или сядьте с прямой спиной.
  2. Медленно поднимите голову вверх, глядя на потолок.
  3. Вытяните нижнюю губу вперед, ощущая натяжение в области шеи.
  4. Удерживайте позицию в течение 10 секунд.
  5. Расслабьтесь и повторите 10 раз.

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