Adidas отказался от рекламы кроссовок с Беллой Хадид

Adidas пришлось отказаться от рекламной кампании линейки ретрокроссовок с участием модели Беллы Хадид из-за волны критики.

Бренд перезапустил модель ретрокроссовок SL Super Light 72, которая изначально была разработана для Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года. К сожалению, та Олимпиада запомнилась всем печальными событиями, палестинские боевики устроили теракт против израильских спортсменов, в результате которого погибли 11 человек.

Нынешняя реклама с участием супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид привлекла внимание Американского еврейского комитета, резко осудившего кампанию бренда.

В ответ на критику Аdidas удалил рекламу и принес извинения всем, чьи чувства она задела.