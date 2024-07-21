Александр Рогов назвал одну остромодную вещь для жарких дней

Если вы устали от жары, но классические летящие платья вам надоели и душа просит чего-то остромодного, советуем прислушаться к рекомендации Александра Рогова. Стилист рассказал в своем телеграм-канале, что сейчас в тренде легкие шорты на резинке, напоминающие мужское нижнее белье.

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«Шорты (желательно белые), похожие на мужские семейные трусы, завоевывают популярность у модниц по всему миру!!! Их стилизуют и с футболками, и с жакетами, и с блузками, и с тапками, и с балетками, и с кроссовками. Мне, честно говоря, нравится такой подход! Но ко всему прочему, тут нужна смелость и безбашенность!» — предупредил Рогов.



Конечно же, не обошлось и без традиционной подборки самых стильных образов. Изучайте и вдохновляйтесь на создание собственных смелых луков!

Ну а если вы вдруг ломаете голову, какими аксессуарами дополнить свой образ с белыми шортами, стилист не оставил вас без подсказки. Ищите подробности здесь.

Ранее Александр Рогов назвал звезду, модными выходами которой стоит вдохновляться этим летом. Спойлер: новый тренд вполне в ее духе!