Врач рассказала, стоит ли делать вагинальный маникюр

Мир узнал об этой процедуре красоты несколько лет назад. Но она уже рискует догнать по популярности своих собратьев — маникюр и педикюр. Только в случае с ваникюром речь совсем не о ногтях. Это многоступенчатый уход за зоной бикини. Что он включает и какие несёт риски, объяснила врач-дерматолог DocMed Екатерина Кандинская.

© Unsplash

Что такое ваникюр

Ваникюр подарила миру экс-маркетолог компании L’Oréal Paris Авонда Нельсон. Она выпустила специальную марку косметики для вульвы.

Необходимость в персональном уходе за этой зоной женского тела разработчики средств объяснили так:

там особенно нежная кожа;

больше потовых желез;

другой pH;

могут появиться проблемы из-за удаления волос, натирания и пота

Как делают ваникюр

Широко известные маникюр и педикюр состоят из нескольких этапов. Ваникюр и не собирался от них отставать. Он включает:

очищение с помощью специального средства;

применение бьюти-листов — это влажные салфетки, но с другой отдушкой;

нанесение спрея-миста;

отшелушивание с помощью скраба;

⁠увлажнение с применением ВВ-крема, сыворотки, люминайзера.

Нужен ли ваникюр

По словам врача, необходимости в нём нет. А вот риск получить последствия для здоровья — вполне.

Скраб может травмировать кожу, в результате чего появится риск присоединения вторичной инфекции.

Сыворотка способна спровоцировать контактную аллергическую реакцию (из-за высокой концентрации некоторых компонентов).

Спрей-мист — после временного увлажнения им кожа может стать ещё более сухой.

Люминайзер опасен аллергическими реакциями разной степени выраженности (формула этого средства до сих пор неизвестна).

При этом рисков навредить себе в зоне бикини у женщин и так немало. Например, частые последствия бритья — порезы и вросшие волосы. Об этом рассказала гинеколог-репродуктолог «Нова клиник» Зарина Газдиева. Прочитать можно здесь.