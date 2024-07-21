Врач рассказала, стоит ли делать вагинальный маникюр

Стоит ли делать вагинальный маникюр? Мнение врача о ваникюре
Мир узнал об этой процедуре красоты несколько лет назад. Но она уже рискует догнать по популярности своих собратьев — маникюр и педикюр. Только в случае с ваникюром речь совсем не о ногтях. Это многоступенчатый уход за зоной бикини. Что он включает и какие несёт риски, объяснила врач-дерматолог DocMed Екатерина Кандинская.
Что такое ваникюр
Ваникюр подарила миру экс-маркетолог компании L’Oréal Paris Авонда Нельсон. Она выпустила специальную марку косметики для вульвы.
Необходимость в персональном уходе за этой зоной женского тела разработчики средств объяснили так:
- там особенно нежная кожа;
- больше потовых желез;
- другой pH;
- могут появиться проблемы из-за удаления волос, натирания и пота
Как делают ваникюр
Широко известные маникюр и педикюр состоят из нескольких этапов. Ваникюр и не собирался от них отставать. Он включает:
- очищение с помощью специального средства;
- применение бьюти-листов — это влажные салфетки, но с другой отдушкой;
- нанесение спрея-миста;
- отшелушивание с помощью скраба;
- увлажнение с применением ВВ-крема, сыворотки, люминайзера.
Нужен ли ваникюр
По словам врача, необходимости в нём нет. А вот риск получить последствия для здоровья — вполне.
- Скраб может травмировать кожу, в результате чего появится риск присоединения вторичной инфекции.
- Сыворотка способна спровоцировать контактную аллергическую реакцию (из-за высокой концентрации некоторых компонентов).
- Спрей-мист — после временного увлажнения им кожа может стать ещё более сухой.
- Люминайзер опасен аллергическими реакциями разной степени выраженности (формула этого средства до сих пор неизвестна).
При этом рисков навредить себе в зоне бикини у женщин и так немало. Например, частые последствия бритья — порезы и вросшие волосы. Об этом рассказала гинеколог-репродуктолог «Нова клиник» Зарина Газдиева. Прочитать можно здесь.