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Стоит ли делать вагинальный маникюр? Мнение врача о ваникюре

Мир узнал об этой процедуре красоты несколько лет назад. Но она уже рискует догнать по популярности своих собратьев — маникюр и педикюр. Только в случае с ваникюром речь совсем не о ногтях. Это многоступенчатый уход за зоной бикини. Что он включает и какие несёт риски, объяснила врач-дерматолог DocMed Екатерина Кандинская.

Врач рассказала, стоит ли делать вагинальный маникюр
© Unsplash

Что такое ваникюр

Ваникюр подарила миру экс-маркетолог компании L’Oréal Paris Авонда Нельсон. Она выпустила специальную марку косметики для вульвы.

Необходимость в персональном уходе за этой зоной женского тела разработчики средств объяснили так:

  • там особенно нежная кожа;
  • больше потовых желез;
  • другой pH;
  • могут появиться проблемы из-за удаления волос, натирания и пота

Как делают ваникюр

Широко известные маникюр и педикюр состоят из нескольких этапов. Ваникюр и не собирался от них отставать. Он включает:

  • очищение с помощью специального средства;
  • применение бьюти-листов — это влажные салфетки, но с другой отдушкой;
  • нанесение спрея-миста;
  • отшелушивание с помощью скраба;
  • ⁠увлажнение с применением ВВ-крема, сыворотки, люминайзера.

Нужен ли ваникюр

По словам врача, необходимости в нём нет. А вот риск получить последствия для здоровья — вполне.

  • Скраб может травмировать кожу, в результате чего появится риск присоединения вторичной инфекции.
  • Сыворотка способна спровоцировать контактную аллергическую реакцию (из-за высокой концентрации некоторых компонентов).
  • Спрей-мист — после временного увлажнения им кожа может стать ещё более сухой.
  • Люминайзер опасен аллергическими реакциями разной степени выраженности (формула этого средства до сих пор неизвестна).

При этом рисков навредить себе в зоне бикини у женщин и так немало. Например, частые последствия бритья — порезы и вросшие волосы. Об этом рассказала гинеколог-репродуктолог «Нова клиник» Зарина Газдиева. Прочитать можно здесь.

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