Стилист назвала три типа платьев, которые могут испортить образ

Платья в цветочек, футляры до колена и модели со множеством оборок способны испортить образ. Об этом Москве 24 рассказала стилист Тамара Кириллова.

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По ее словам, с платьями в цветочек надо быть очень осторожными, а хуже всего смотрятся варианты, похожие на бесформенные халатики. Но если же хочется подобрать наряд именно с таким узором, лучше присмотреться к моделям простого кроя – например, платьям-комбинациям, предложила эксперт.

"Варианты с цветами мелкого и среднего размера больше подойдут миниатюрным девушкам. Высоким и plus-сайз стоит обратить внимание на платья с более крупным принтом. Это могут быть даже объемные 3D-цветы, нашитые или вышитые на ткани", – подчеркнула Кириллова. Еще одна неудачная модель – платье-футляр до колена: оно сделает весь образ несовременным. Особенно если у вещи много лишних деталей в виде прострочек, оборок и пуговиц. Тамара Кириллова стилист



Среди подобных моделей эксперт посоветовала обратить внимание на платье-футляр миди – чуть ниже колена. Особенно, если есть разрез спереди по ноге, который визуально вытянет ноги и сделает их стройнее. Также современно будет смотреться модель такого кроя с драпировкой на талии, которая поможет скрыть несовершенства в этой области, подчеркнула стилист.

Третий вариант платьев, способных испортить образ, – модели со множеством оборок, которые добавляют силуэту объема.

"К тому же любые горизонтальные оборки и воланы зрительно режут фигуру, тем самым нарушая пропорции. А еще такие платья часто делают образ чересчур простым", – предупредила Кириллова.



Если и выбирать подобные варианты, то в стиле бохо – они смотрятся актуально. Плюс важно смотреть, чтобы крой изделия выгодно подавал фигуру: складки и оборки должны быть исключительно в местах, где необходим объем, а не там, где его нужно скрыть, заключила специалист.

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