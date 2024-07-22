Супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в топе и легинсах на йоге

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл снялась во время занятия йогой. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

На одном из кадров 54-летняя Наоми Кэмпбелл стояла на голове. Супермодель была запечатлена в темно-серой спортивной форме, которая состояла из топа и легинсов. Знаменитость также надела украшения: золотую цепочку с кулоном, браслеты и анклет.

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях. А в феврале 2022-го супермодель и ее дочь стали героями обложки британской версии журнала Vogue. Прошлым летом Наоми Кэмпбелл сообщила о рождении сына, опубликовав фотографию с ребенком на руках. Лицо новорожденного супермодель скрыла. Недавно знаменитость впервые подробно рассказала о детях.

На прошлой неделе Наоми Кэмпбелл засняли во время отдыха на яхте. Супермодель была одета в бикини золотистого цвета и солнцезащитные очки. Образ дополнили анклеты, подвески на бедрах и шее, а также черный головной убор.

Ранее папарацци засняли Кэти Перри в бикини после резкого похудения.