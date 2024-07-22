Правда ли, что ботокс выходит из моды: отвечают специалисты

Ботокс давно перестал был препаратом для избранных, а потому все желающие уже смогли убедиться, что препарат хотя и избавляет от морщин и позволяет обзавестись образцовой формой губ — чаще всего результат выглядит не вполне естественно. Не в последнюю очередь благодаря соцсетям безинъекционные методы омоложения выбирают все чаще. Тренд окончательно оформился с появлением хештега #notox.

© Super.ru

«Я вижу большой интерес к использованию косметической акупунктуры для лица и гуаша в качестве альтернативы ботоксу», — рассказала Сандра Ланшин Чиу, лицензированный специалист по акупунктуре и традиционной китайской медицине в беседе с Elle.



Эксперт объяснила, что часто использует комбинацию иглоукалывания, баночного массажа и массажа гуаша для заметной подтяжки кожи.

Доктор Алекса Вудс поделилась с изданием своими мыслями насчет тенденции к более естественному омоложению.

«Нейротоксины могут оказывать большое влияние на социальные связи. Когда вы замораживаете мышцы своего лица, это препятствует работе мимики», — считает она.



По мнению специалиста, это порождает неосознанное недоверие, потому что окружающим сложно понять, что вы на самом деле чувствуете.

«Бессознательно создается барьер, а мы социальные существа. Проявление эмоций — это способ, с помощью которого мы чувствуем себя в безопасности и можем установить с кем-то более глубокую связь», — отметила Вудс.



Исследования, посвященные мимике лица, подтверждают эту теорию.