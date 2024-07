50-летняя Кейт Бекинсейл вышла в свет в наряде с декольте

Британская актриса Кейт Бекинсейл вышла в свет в откровенном наряде на мероприятии The Fab Thirties в Италии. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

50-летняя знаменитость появилась на публике в кутюрном платье бренда Stephen Rolland с декольте до пупка. Упомянутый наряд состоял из черной тканевой основы и асимметричного узора в виде белого сердца, расположенного спереди. При этом звезда продемонстрировала оголенную спину и подтянутый живот.

В качестве аксессуаров Бекинсейл выбрала длинные бриллиантовые серьги и закрытую вуаль с пайетками, украшенную белой узорчатой фурнитурой.

Ранее в июле 50-летняя Кейт Бекинсейл ответила хейтерам ее худобы снимком в купальнике. На размещенных кадрах было видно, что на плавательный костюм нанесена говорящая фраза I did not ask your opinion («Я не спрашивала ваше мнение»).