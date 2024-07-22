Специалисты развеяли мифы о косметологии

Мифы и правда. К чему ведёт неграмотность в части ухода за собой - разбираемся со специалистом.

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Наши предки к косметологам не ходили, лицо не кололи и выглядели молодо и привлекательно - уверены сегодня многие, когда речь заходит о профессиональных косметических кабинетах и косметологах. Существует немало мифов, из-за которых люди отказываются от профессионального ухода за кожей, либо используют средства, которые наносят только вред здоровью и внешнему виду. Поход к косметологу для многих "и хочется, и колется". И не всегда речь идёт о финансах. Останавливает "косметическая неграмотность" или живучие мифы, которыми обросла эта сфера.

Чтобы подтвердить или развеять опасения, мы обратились с вопросами к профессиональному косметологу с медицинским образованием Алёне Медведевой с просьбой прокомментировать самые популярные утверждения и вопросы в этой области.

МИФ 1. Мне ещё рано. Начинать профессиональный уход нужно после 40 лет

В уходе за кожей "рано" быть не может, а вот "поздно" может наступить быстрее, чем кажется. Если нет специфических проблем, требующих лечения, можно обойтись и домашним уходом, но уже в 25 лет стоит пойти к специалисту. Именно в этом возрасте появляются первые признаки естественного старения кожи. Человек ещё молод, а выработка коллагена, эластина и других веществ, отвечающих за тонус, упругость и эластичность, - замедляется.

Проблему всегда лучше предупредить, чем лечить. К стоматологу для профилактического осмотра мы ходим раз в полгода и не ждём. Так же и с косметологом. Начинать уже можно с 10-12 лет. Пубертатный период у нас молодеет и девочкам нужен косметолог, чтобы рассказать, как правильно ухаживать за кожей, а также предупредить осложнения в дальнейшем.

Морщины же возникают не только из-за снижения тонуса, но и из-за активной мимики, сухости кожи. Это может быть в любом возрасте. Чем раньше начнёшь посещать косметолога и следовать его советам, тем менее радикальные методы понадобятся и тем больше вероятности продлить молодость, красиво встретив мудрый возраст. Косметология способна только замедлить процессы старения, а не повернуть время вспять.

МИФ 2. Косметологи только для женщин

У нас в России, действительно, как-то не принято, чтобы мужчина посещал косметолога. Потому что это не мужественно, "бабские штучки", "мужчина должен пахнуть мазутом" и так далее. Но всё сильно меняется сейчас. Есть мужчины, которые понимают, что уход за своей внешностью не зависит от пола. И это радует.

У мужчин кожа толще, грубее, плотнее. На ней расположено больше сальных и потовых желез, поэтому она сильнее подвержена воспалениям. Первые же морщины появляются у мужчин позже, но они глубокие и труднее поддаются коррекции с помощью косметических средств. Приходят в основном на чистки кожи лица и массажи. Последнее наши мальчики очень любят.

МИФ 3. Домашний уход ничем не хуже и даже лучше

Безусловно, домашний уход за кожей важен, но он не может дать того эффекта, который можно получить у косметолога, особенно если речь идёт об использовании аппарата или инъекций, воздействующих на глубокие слои кожи. Эффективнее всего совмещать косметологические процедуры с качественным домашним уходом. Правильно подобранный специалистом именно для вашей кожи, он поможет продлить эффект от процедур, проделанных в кабинете косметолога.

МИФ 4: Массаж лица приводит к растягиванию кожи и быстрому старению

Массаж лица - очень полезная процедура. При правильном подходе улучшается кровоснабжение и питание кожи (что делает кожу упругой), увеличивает отток лимфы и венозной крови, устраняется отёчность, укрепляются мышцы лица. Если массаж проведён неправильно, не по линиями лимфодренажа, то можно увидеть усиление отёчности и пастозности, и как следствие изменение тканей.

Если массаж делать правильно, по массажным линиям, то и в домашних условиях можно добиться хорошего результата. Рекомендуется делать массаж курсами два раза в год от 10 до 15 процедур 2-3 раза в неделю. Для поддержания результата достаточно ходить на массаж два раза в месяц.

МИФ 5: Механическая чистка "растягивает" поры и вызывает привыкание

Грамотный косметолог никогда не "растянет" вам поры, а вот в домашних условиях это возможно, как и закупорка пор. На самом деле правильно проведённая процедура и маски после неё, наоборот, способствует сужению пор. Что касается привыкания, то это не кожа привыкает к чисткам, а человек - к ощущению ровной и гладкой кожи. В домашних условиях возможно проводить процедуры, поддерживающие состояние проблемной кожи между посещениями косметолога. При этом лучше использовать средства профессиональных линий, в состав которых входят растительные лечебные компоненты. Поры "растягиваются" не от чисток, а совсем от других факторов, таких как наследственность, тип кожи (жирная кожа имеет более выраженные поры, чем сухая и нормальная), возраст, наличие акне, и с помощью чисток мы наоборот помогаем порам стать чище и визуально меньше. Понятно, что сузить мы их не сможем, но сгладить однозначно получится.

МИФ 6: Процедуры у косметолога омолаживают мгновенно

Эффект от многих процедур можно увидеть сразу, особенно если делаете их в первый раз. Однако косметология не поворачивает время вспять, она лишь замедляет процесс старения. Уход за кожей - это длительный, системный процесс. Чем сложнее задача, тем больше времени потребуется для её решения. Существует поговорка: "Если в 40 лет хочешь иметь цветущий вид, начинай заботиться о коже уже с 20 лет".

Косметические процедуры у косметолога всегда рекомендуется делать курсом, особенно если это эстетические процедуры, такие как массажи, пилинги, чистки. Быстрый эффект можно увидеть только от пластических операций, и то к ним тоже нужна подготовка. Нет процедур, которые действуют моментально и с одного раза, особенно если человек до этого ни разу ничего с кожей не делал. Мы не волшебники. Уход за собой - это тоже труд.

МИФ 7: Чем дороже, тем лучше

Этот миф касается не столько процедур (в среднем на рынке достаточно скоординированные цены), а косметики. Многие считают, что эффект от крема пропорционален его цене. Однако цену во многом формирует бренд. Изучать важно состав. Часто нужное и эффективное средство вполне можно найти среди бюджетных вариантов. Но нужно понимать составы, а это, к сожалению, не все знают.

Чем раскрученнее бренд, тем выше цена. Поэтому я рекомендую пользоваться профессиональными косметическими средствами. Они лучше по составу и направлены именно на результат, так как изготавливаются профессиональными химиками. Если брать косметику у своего косметолога, можно хорошо сэкономить.

МИФ 8: Загар полезен для кожи лица. Она выглядит здоровой, пропадают угри, разглаживаются морщинки

Результаты исследований давно доказали небезопасность ультрафиолета для кожи в целом и для кожи лица в частности. Ультрафиолет губительно влияет на кожу, пересушивая и обезвоживая её. Интенсивное и частое поглощение ультрафиолета приводит к тому, что кожа начинает стареть раньше времени, обостряются мелкие морщинки, кожа теряет тонус и влагу, разрушается коллаген. Солнечные лучи не только провоцируют воспаления, морщины и пигментные пятна, они ещё являются причиной раковых заболеваний. UVA-лучи имеют наибольшую проникающую способность и могут достигнуть дермы, что приводит к старению и повреждения клеток. UVB-лучи влияют на эпидермис (верхний слой кожи) и могут спровоцировать ожоги и даже повреждения сетчатки глаз.

При грамотном использовании солнцезащитных средств, очков, головных уборов фотостарения можно избежать. Обязательно нужно применять средства с spf и обновлять их через каждые 2 часа, если вы находитесь на солнце в течение всего дня. Косметолог может подсказать, какой крем нужен именно вам и для вашей кожи.

МИФ 9: Пьём коллаген, гиалуронку и витамины, и никакие косметологи не нужны

Тяжело разочаровывать клиентов, воодушевлённых идеей средства "вечной молодости" - коллагена и гиалуроновой кислоты. Соляная кислота, которая составляет основную часть желудочного сока, дана нам от природы. Коллаген, как и любая пища, переваривается, распадается до аминокислот и в чистом виде в кровь, тем более в кожу, не поступает.

Коллаген - это белок, который нужен нашему организму для крепости костей, для гибкости суставов, сухожилий. Он способствует быстрой регенерации тканей после травм и порезов, улучшает работу сердца.

Приём коллагена и витаминов положительно влияет на наш организм и нашу кожу, но не является единственным. Нужно понимать, что нет волшебных таблеток, а биодобавки - всего лишь дополнительная помощь в уходе за собой, в дополнение к правильному питанию, спорту и косметическим процедурам.

МИФ 10. Пластика губ делается для их увеличения

Женщинам среднего и старшего возраста процедура делается в том числе и по показаниям: сухость тканей, невыразительность губ, размытость контура, опущенные уголки, скопление мимических морщин. Хирургический метод корректирует неправильную форму губ, например, врождённую "заячью губу", или приобретённую за счёт каких-либо травм. Но нужно понимать, что всегда есть противопоказания, о которых вам скажет ваш врач-косметолог. В этом вопросе обязательно нужно обращаться к дипломированному специалисту!

МИФ 11. От филлеров лицо превратится в подушку. Их хватает на год, затем процедуру надо повторять

Не всем и не всегда стоит колоть филлеры. Для некоторых типов старения они не подходят. Также не нужно рисковать, если склонны к отёкам, филлеры задерживают воду. О противопоказаниях осведомлены все косметологи. Ни один профессиональный косметолог не предложит процедуру, которая сделает пациента хуже, чем он был. Если нет противопоказаний, филлеры делать можно.

Филлеры - это средства временной коррекции, и они естественным образом рассасываются в течение примерно 9-12 месяцев. Всё зависит от индивидуальных показателей.

Миграция филлеров случается, но, скорее всего, от некомпетентности специалиста, плохого материала и неправильного введения.

МИФ 12. Ботокс убивает мимику и мозг

Те дозы ботулотоксина, которые вводятся, чтобы расслабить мышцы и "отучить" нас гримасничать, не способны нанести вред мозгу. Они туда не доходят. Наш мозг защищён черепом, и это самая крепкая броня. Да, ботокс это ботулотоксин, такой же токсин, как и атропин, который применяется при сердечных приступах в стационарах, но избирательная постановка ботокса в определённые мышцы ограничивает его распространения под кожей. В наше время ботокс применяется даже в лечение таких заболеваний, как недержание, заикание и даже простатит.

Мимику ботокс действительно "замораживает", для этого он и применяется. Другое дело, что и ботокс, и все другие процедуры имеют противопоказания. Поэтому, приходя к врачу, готовьтесь к долгому и обстоятельному разговору о своём здоровье. Вред может нанести лишь неправильная постановка и неверное количество препарата. Доказательств побочных эффектов ботокса нет, наоборот, он способствует регенерации нервных тканей. Конечно же, если его правильно применять.

МИФ 13. На уколы можно подсесть

Несмотря на множество доступной специальной литературы, люди продолжают верить, что уколы красоты вызывают привыкание и убивают естественную способность организма к регенерации клеток. В настоящее время в косметологии нет ни одного препарата, вызывающего привыкание. Когда закончится действие того же ботокса, кожа вернётся в состояние, которое было до процедуры. И человеку, скорее всего, не понравится то, что он увидит в зеркале. Но кожа не стала хуже, чем была до укола, она вернулась в исходное состояние. Организм не потерял способность к саморегуляции, просто эффект от неё уже не тот, что в 20 лет, и без процедур возрастные изменения были бы серьёзнее. Именно эффект отмены и даёт нам эту "привычку" к постановке ботокса как можно чаще. Процедуру рекомендовано проводить два раза в год, если делать уколы чаще, то организм начнёт вырабатывать антитела и эффекта просто не будет.

МИФ 14. Наши предки к косметологам не ходили, кремами не пользовались, уколы не ставили и выглядели молодо

Это очень-очень большой миф. Если посмотреть на старые фотографии из семейного альбома или в интернете, женщины среднего возраста лет сто назад выглядели намного старше, чем на свой возраст и чем сейчас выглядит женщина средних лет. Да, раньше была другая экология, другое питание, но раньше был очень тяжёлый труд, очень тяжёлая жизнь. Внешность, молодость и стройность женщины зависели от образа жизни, физического труда, болезней, которые не умели лечить. Да и косметологов как профессии не было. Поэтому "ничем не пользовались и молодо выглядели" - это большой вопрос.

В общем, косметолога нужно выбирать придирчивее, чем спутника жизни. Лицо у вас одно. Любые ужасы, которые вы слышали о косметологических процедурах, могут оказаться правдой, если вы отдали своё лицо не в руки опытного специалиста, а соседской девочке с недельными курсами.

Чудодейственного средства, которое тут же избавит от проблем, моментально омолодит и прибавит привлекательности, не существует. Если человек курит, мало времени проводит на свежем воздухе, работает в условиях стресса, то даже дорогие кремы и косметологи не сделают кожу идеальной. К вопросу внешнего вида надо подходить комплексно и понимать, что это системный процесс. Идеально красивая кожа - это не только набор средств и комплекс процедур, это ещё и определённый ритм жизни, образ питания и гармония внутреннего мира.