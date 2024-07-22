Мать шоумена Гарика Харламова снялась в свадебном платье

Мать шоумена Гарика Харламова показала себя в свадебном платье. Наталья Харламова позировала в салоне перед зеркалом и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Эх, а почему бы и нет? Возраст — это только цифра», — отметила женщина.



У матери шоумена трое детей, помимо сына она также воспитала двух дочерей, в апреле им исполнилось по 25 лет. Девочки-близнецы появились на свет в ее втором браке. Екатерина окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, а Алина имеет диплом Высшей школы экономики. В начале мая 2022 года Наталья Харламова выдала одну из дочерей замуж. Женщина говорила в личном блоге, что Алина стала женой своего возлюбленного Георгия.

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У телеведущего и его сестер разные отцы. Юморист рассказывал, что при рождении его назвали Андреем, но через три месяца передумали и дали ему имя Игорь в честь деда. Родители телеведущего развелись, когда он был подростком, и Юрий Харламов забрал сына с собой в США, где шоумен учился актерскому мастерству. А в 1999 году юморист вернулся в Москву к матери и сестрам. Артист признавался, что, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, у него с Екатериной и Алиной сложились теплые дружеские отношения.