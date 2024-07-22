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Стилистка назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду

Дизайнер одежды, стилистка, основатель бренда Tempeless Елена Панова назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Стилистка назвала подходящую женщинам любого возраста одежду
© РИА Новости

В первую очередь эксперт посоветовала приобрести джинсы, назвав их универсальным предметом гардероба. При этом молодым женщинам можно выбирать любые фасоны данных изделий, в то время как покупательницам от 50 лет следует обратить внимание на модели прямого кроя или с завышенной талией.

Также в список вошли жакеты, брюки, белые рубашки и футболки. При этом женщинам старшего возраста специалистка порекомендовала носить более классические варианты указанных вещей.

Ранее в июле стилистка Тамара Кириллова назвала россиянкам портящие внешность платья.

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Тамара Кириллова
Елена Панова
Mail.ru Group