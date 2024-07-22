Стало известно, ради кого 55-летняя Дженнифер Энистон отказывается от личной жизни

Вслед за коллегой Деми Мур, которая отказалась от личной жизни в пользу своих домашних питомцев, подобным образом поступила и Дженнифер Энистон. Звезда «Друзей» больше не ходит на свидания и предпочитает проводить время в компании своих собак — вероятно, как и Деми, она осознала, что щенки куда преданнее бойфрендов, да и проблем с ними меньше.

In Touch Weekly пишет, что сейчас весь мир Джен «вращается вокруг ее очаровательных собак». Актриса даже пишет книгу для детей, вдохновленную ее пушистыми друзьями. Она и прежде, говорит инсайдер, с особой заботой относилась к собакам, но теперь вывела все на новый уровень: Дженнифер жертвует кучу денег и тратит много времени на спасение животных. Кроме того, актриса также присматривает за теми щенками, которые пока так и не нашли своего хозяина.

«Она относится к этому очень серьезно и, когда не работает, полностью планирует свою жизнь вокруг собак. Если ей приходится уходить на работу, она нанимает персонал, специально предназначенный для ухода за собаками. Она относится к ним так же, как многие люди относятся к своим детям, это очень мило», — говорит инсайдер, намекая, что для романтических отношений места в этом плотном графике между работой и заботой о домашних животных не находится.

Ранее стало известно, как Дженнифер Энистон впервые отреагировала на новость о том, что у Брэда Питта и Анджелины Джоли будет ребенок.