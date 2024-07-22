Высокий хвост – это классическая и элегантная прическа, которая подходит для любого случая. Однако не всегда легко добиться идеального результата, особенно если вы хотите скрыть некоторые недостатки.

Ключ к красивому высокому хвосту – правильная подготовка волос. Начните с создания ровного пробора. Это поможет равномерно распределить волосы и создать гладкую основу для прически. Используйте маленькую расческу, чтобы сделать пробор максимально ровным и четким.

Как сделать высокий пучок на коротких волосах

Следующий важный шаг – правильно уложить передние пряди. Вместо того чтобы просто зачесать их назад, попробуйте аккуратно увести их по направлению к затылку. Этот прием поможет скрыть возможные залысины и визуально уменьшить лоб.

Подробнее об этой технике рассказала в своем видео блогер @orlova_v12.