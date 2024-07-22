Что надеть в офис, где нет строгого дресс-кода: восемь нескучных идей

Белый верх, темный низ, костюм, рубашка — звучит слегка удручающе, но, к счастью, многие компании отказываются от столь жесткого дресс-кода. На примере инфлюенсеров показываем варианты образов, которые будут уместны на работе. Желаем вам почувствовать себя той самой «офисной сиреной», но при этом не ограничиваться платьями и брючными костюмами.

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Костюм с мини-юбкой

Преимущество любого костюма в том, что верх и низ можно носить и по отдельности, создавая массу образов с другими вещами. На лето выбираем сочный сет, чтобы не терять настроения во время изнуряющих деловых встреч. И да, когда носить мини, если не летом?

Блуза и джинсы

Здесь используем принцип двух актуальных акцентов, не боясь переборщить. Берем кокетливую блузу с воланами и остротрендовые джинсы-подковы. Нежная романтика и дерзкая маскулинность знают, как найти общий язык и сделать ваш образ запоминающимся.

Жилет и юбка

Классические жилеты вытеснили и футболки, и майки. А как насчет удлиненного жилета? Тренд на заниженную талию все еще с нами. Сочетаем такое плечевое изделие с пышной юбкой миди: например, с тем же баллоном, который как будто уже надоел, но все продолжают его носить. И не забываем про массивные украшения.

Рубашка и бриджи

Как бы ни пытались некоторые саботировать вернувшиеся из 90-х бриджи, нужно смотреть правде в глаза: этот тренд отлично впишется в офисный дресс-код. Лаконичная оверсайз-рубашка выгодно подчеркнет ваши ноги в облегающих бриджах из костюмной ткани. И не стоит бояться, что такие брюки сделают вас коротышкой: шпильки вам в помощь.

Жакет и юбка-макси

Сыграем на контрасте тканей: шелковая или атласная макси-юбка в бельевом стиле плюс льняной или даже шерстяной (но пусть это будет максимально тонкий материал) жакет. Под него надеваем базовое поло или футболку, которую всегда можно заменить на кружевной топ.

«Треники» и жилет

Казалось бы, где строгий костюмный жилет, а где штаны с лампасами в спортивном стиле? А на деле выглядит очень эффектно и, надо сказать, по-деловому. Здесь, конечно, нужно иметь в виду цветовую гамму и выбирать максимально сдержанные оттенки. В качестве обуви подойдут и мюли на каблуке, и балетки в сеточку.

Юбка-карандаш и рубашка

Стиль «офисной сирены» будет раскрыт не полностью, если не упомянуть платья-футляры и юбки-карандаши. И если с платьями все довольно просто, то на юбках остановимся подробнее. Нейтральные оттенки всегда в фаворе, но почему бы не разбавить их спокойным принтом? Рубашка в тон и с контрастным рисунком дополнит композицию.

Бермуды и топ

Черная рубашка и белые брюки — это, безусловно, комбо вне времени, но этим летом с их задачей справятся и бермуды с майкой. А рубашку оставим в качестве завершающего штриха.