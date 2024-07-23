Marc Jacobs показал новую коллекцию солнцезащитных очков

Бренд Marc Jacobs показал свою новую коллекцию очков The Sunglasses. Каждая модель была вдохновлена значимыми аксессуарами и одеждой от модной марки. А лицом рекламной кампании, за стилизацию которой отвечал Аластер Маккимм, стала яркая модель Мона Тугаард.

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В Нью-Йорке команда также провела закрытую вечеринку по случаю запуска коллекции. В числе гостей вечера числились Мона Мацуока, Оливия О'Брайен и Эрик Джесс.