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Marc Jacobs показал новую коллекцию солнцезащитных очков

Бренд Marc Jacobs показал свою новую коллекцию очков The Sunglasses. Каждая модель была вдохновлена значимыми аксессуарами и одеждой от модной марки. А лицом рекламной кампании, за стилизацию которой отвечал Аластер Маккимм, стала яркая модель Мона Тугаард.

Marc Jacobs показал новую коллекцию солнцезащитных очков
© Mainstyle

В Нью-Йорке команда также провела закрытую вечеринку по случаю запуска коллекции. В числе гостей вечера числились Мона Мацуока, Оливия О'Брайен и Эрик Джесс.

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