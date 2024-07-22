Миграция филлеров: почему лица Энистон и Дженнер опухшие и неровные

Все больше людей начинают вкалывать себе филлеры уже с очень молодого возраста, поэтому нет ничего удивительного, что мы наблюдаем рост числа «плохих» филлеров — ужасных историй о переполненных участках лица или миграции филлеров (что часто может быть одним и тем же). Достаточно посмотреть на лица Дженнифер Энистон и Кайли Дженнер и других звезд, чтобы понять, о чем идет речь.

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Что такое миграция филлеров?

«Миграция филлеров — это когда дермальные филлеры, обычно используемые в губах и щеках, а также в других областях лица, мигрируют или смещаются с предполагаемого места инъекции», — объясняет косметолог Арина Дурова.



Хотя многие филлеры работают на гелевых формулах, специально разработанных для того, чтобы не перемещаться, внешние факторы могут помешать этому.

Как определить, что филлер переместился?

В зависимости от степени миграции филлера, она может быть видна невооруженным глазом. Самый очевидный случай — это губы.

«Чаще всего мы наблюдаем это в периоральной области, то есть в области вокруг губ, — говорит Арина.



Она объясняет, что филлер мигрирует из красного тела губы в окружающую область.

„Иногда это можно заметить по выступу губы в профиль, по потере четкости вермилиевой каймы, а иногда — по белесому налету на коже в месте миграции филлера“.



Такое можно было заметить у Памелы Андерсон, например.

Определить миграцию филлера в других областях лица может быть сложнее — как объясняет Арина, это тонкое искусство.

„Например, в области слезной впадины филлер иногда мигрирует на поверхность кожи, и это выглядит как область прерывистой полноты под глазами, когда она не совпадает от нижнего века до щеки — вот ровно как у Дженнифер Энистон“, — объясняет она.



Подобную картину, кстати, можно наблюдать и у Кэмерон Диас.

Что приводит к миграции филлера

При всем этом, прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо записаться на прием к квалифицированному специалисту, чтобы определить, действительно ли ваш филлер сместился. Существует множество различных факторов — некоторые естественные, а некоторые нет — которые могут привести к миграции филлера.

Переполнение

Для начала косметолог отмечает, что переполнение участка лица может привести к миграции филлера; как правило, причиной миграции часто становятся технические ошибки.

„Чтобы избежать этого, всегда работайте с сертифицированным инъектором, имеющим опыт работы в данной области“, — подчеркивает Арина.



Инъекция на неправильную глубину

В то же время введение филлера на неправильную глубину также может привести к миграции.

„Если вы вводите филлер в зону повышенной мышечной активности поверхностно, это также может привести к миграции филлера на поверхность кожи. Обычно мы наблюдаем это в области слезной впадины и в губах. Посмотрите, какое неровное лицо у Кайли Дженнер сейчас — сплошные бугры и впадины, выглядит не слишком-то аккуратно“.



При всем этом следует также отметить, что миграция может произойти из-за таких простых причин, как повторяющиеся движения мышц (например, человек слишком много смеется или наоборот, носит слишком суровое лицо) или чересчур частое введение препарата. Косметолог отмечает, что к проблемам может привести многократное введение филлера в одну и ту же область, а также тип используемого препарата и врожденные анатомические нюансы конкретного человека. Взгляните, как изменилось лицо Мэг Райан. Явно слишком часто кололи в одни и те же места — очень характерные „шишки“ на поверхности кожи.

Как это лечить?

Если вы обнаружили миграцию филлеров и не уверены, что делать дальше, не расстраивайтесь. У вас есть варианты — первый из них заключается в том, чтобы ничего не делать. Если миграция не вызывает косметического или физического дискомфорта, вы можете просто переждать ее. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты обычно рассасываются через шесть месяцев (некоторые — ближе к году).

„Утешение, конечно, не так чтобы сильное — ведь эти полгода еще нужно как-то прожить, не сидеть же безвылазно дома“, — говорит Арина.



Второй вариант для тех, кто ищет немедленного решения проблемы, — это растворить филлер.

„Если речь идет о филлере на основе гиалуроновой кислоты, доктор может растворить его с помощью инъекционного препарата под названием гиалуронидаза“, — объясняет Арина.



„Однако для этого может потребоваться несколько сеансов“. Следует отметить, что растворение филлера может быть неприятным процессом, в зависимости от вашей переносимости боли.

Можно ли это предотвратить?

И да, и нет. Существуют лучшие практики, которые помогут пациенту достичь идеального результата.

„Инъекции всегда должен делать опытный специалист“, — подчеркивает Арина. „Косметолог должен избегать введения слишком большого количества филлера в одно место, так как это может перекинуться на соседние области — это второе наиболее вероятное объяснение "миграции филлера“, а первое — некачественное введение. Ну и следует использовать правильный филлер для конкретных показаний».



Арина также напоминает, что в течение 48 часов после введения не следует спать на лице, чтобы предотвратить нежелательную миграцию или деформацию.